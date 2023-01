I film con le bambole assassine di ieri e di oggi

Da Chucky al nuovo film in uscita quest’anno, M3gan. Ecco come sono cambiati i film horror sulle bambole assassine. La bambola assassina ha ancora piglio ad Hollywood?

Da sempre gli horror movie cche hanno protagoniste bambole assassine affascinano gli adulti perché, oltre che giocattoli da collezione o non, sono considerate anche riflesso delle paure della nostra infanzia e rifugio. Un mix di strane sensazioni che ci portiamo fin da piccoli come ci insegna Toy Story: i giocattoli che usiamo da piccini sono anche lo specchio di come cresceremo da adulti. Negli il tema delle bambole assassine, possedute da forze soprannaturali, ha catturato l’attenzione di moltissimi registi horror che su questo specifico argomento, hanno costruito un genere dando vita ad alcune delle storie più inquietanti e spaventose di giocattoli che inspiegabilmente si animano e…uccidono.

La paura irrazionale delle bambole ha un nome: pediofobia e diversi sono i sintomi che porta. Forte ansia, sudore freddo e nonostante affligga soprattutto i bambini, che potrebbero per esempio piangere davanti al loro idolo televisivo in costume davanti a loro, come il piangere davanti ad un tizio mascherato da Babbo Natale; sia gli adulti che ovviamente, traumatizzati da piccoli, sviluppano il terrore che gli oggetti inanimati nella stanza possano improvvisamente battere ciglio.

Questi gli elementi che accomunano film più datati come Chucky o Annabelle al nuovo film Universal Pictures che sta per uscire: M3gan.

M3gan. Il nuovo film che sta per uscire è già un cult

Prossimo nelle sale è infatti un altro horror movie con protagonista una bambola assassina che però in questo caso non è posseduta da forze soprannaturali ma dalla robotica: M3gan infatti uscirà al cinema il 4 Gennaio.

Di film così però ce ne sono tantissimi quindi cos’è che li differenzia gli uni dagli altri e cosa rende questo genere così redditizio e apprezzato dal pubblico?

Partiamo da un classico cult uscito nel 2014: Annabelle. Ci troviamo nel 1967 a Santamonica dove due novelli sposi sono in attesa della loro prima figlia. La donna colleziona bambole d’epoca che ripone nella stanza della bimba in arrivo ed è proprio suo marito a regalarle Annabelle. Da quel momento partiranno una serie di eventi strani e inquietanti che verranno ricondotti proprio alla bambola. I due cercheranno di sbarazzarsene senza successo e la bambola alla fine si dimostrerà posseduta.

Come Annabelle anche Chucky , un pupazzo con i capelli rossi e le lentiggini si dimostrerà posseduto dal paranormale: forze invisibili e inspiegabili che prendono il controllo di un oggetto inanimato, che quindi non possiede un’anima e non può morire. E’ questo quindi che fa paura: la mancanza di controllo, di forze che l’essere umano non può sovrastare e quindi risolvere.

Su questo stesso concetto si basa il film M3gan: la bambola in questione però ha un elemento alla Black Mirror poiché, invece di essere posseduta da forze del male, possiede una propria intelligenza artificiale che ad un certo punto impazzisce.