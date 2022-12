The Flash uscita anticipata, sarà la volta buona?

Se non ci saranno altri intoppi, la Warner Bros ha rilasciato finalmente la data ufficiale dell’uscita al cinema del film tanto atteso, The Flash. I fan saranno felici di sapere che l’uscita è addirittura stata anticipata rispetto al previsto.

Ci sono quelle pellicole che purtroppo iniziano con il “piede sbagliato” già dalla produzione. È il caso di The Flash, questo film della Warner Bros ha dovuto percorrere una strada tortuosa, anche per colpa della pandemia.

Se non succede altro, il nuovo film della WB, The Flash, uscirà addirittura con una settimana di anticipo rispetto alla tabella di marcia iniziale. I fan potranno vederlo al cinema dal 16 giugno 2023. Lo sfuggente Flash dovrà scontrarsi con un altro colossal in uscita lo stesso giorno. Scopriamo i dettagli.

I problemi legati alla produzione di The Flash

Il film della Warner Bros, The Flash ha avuto un esordio molto difficile, speriamo quindi che la lunga attesa possa ripagare i fan più fedeli che lo aspettano da anni, con un buon film da aggiungere al repertorio dei Super Eroi più amati di sempre.

The Flash sarebbe dovuto uscire già nel 2018, poi per problemi di forza maggiore tra i “capoccia” dei piani alti della Warner Bros, con relativi cambi di gestione del team creativo, lo sviluppo del film è stato messo in stand-by. L’anno seguente ci ha pensato la pandemia a bloccare tutto e in seguito i problemi con la giustizia e il comportamento poco consono del protagonista Ezra Miller hanno fatto ancora allungare di molto i tempi già biblici dell’uscita del film.

Forse ci siamo!

Se nel mentre non si verificheranno altri intoppi, il tanto atteso The Flash, prodotto dalla Warner Bros, diretto da Andy Muschietti con la sceneggiatura di Christina Hodson, uscirà al cinema il 16 giugno 2023. L’anticipo di una settimana del film sembra molto calcolato in realtà, in quanto il film del super eroe più veloce e sfuggente di sempre, si sarebbe dovuto scontrare con un film molto atteso, Indiana Jones e la ruota del destino.

Anticipando di una settimana l’uscita del film The Flash, la Warner Bros spera di sbancare al botteghino senza rivali, anche se un altro kolossal tanto attesa farà il suo ingresso al cinema lo stesso giorno, parliamo di Elemental della Pixar.

Come anticipato Ezra Miller riprenderà il suo ruolo in The Flash, dopo essere apparso, sempre nei panni di Barry anche in Batman v Superman: Dawn of Justice, Suicide Squad e in Justice League. Non ci resta quindi che aspettare con ansia, sperando che questa volta sia ufficiale, The Flash al cinema il 16 giugno 2023.