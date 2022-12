La Casa del Sabba: il trailer dell’horror italiano

La Casa del Sabba. L’horror italiano di Marco Cerilli fa il giro del mondo. E’ arrivato in USA, Canada e Regno Unito. Trailer e data di uscita.

La Casa del Sabba, l’ultimo film horror tutto italiano di Luigi Pastore, prodotto da LuPa Film, dal 27 Dicembre 2022, sarà disponibile in formato blu-ray in Canada, negli Stati Uniti e nel Regno Unito e sarà distribuito da BaView Entertainmente e VIPCO con il titolo internazionale di The Salamander House.

Primo esordio alla regia per il romano Marco Cerilli: l’horror La casa del sabba si appresta a varcare i confini italiani. All’interno del film protagonisti sono Marco Aceti, Corinna Coroneo e Chiara Pavoni.

Il film è stato girato durante il Covid-19 ed è una rivisitazione del filone sulle case maledette e sui film di possessione satanica in cui però la figura del demone assume un aspetto volutamente alternato, tra il grottesco e l’inquietante.

Le musiche del film, che si sa nel genere horror sono la portata principale, sono firmate dal bluesman e attore Clive Riche, che inoltre ha doppiato il personaggio del professor Vassago, vicino di casa dello scrittore. Mentre la colonna sonora originale è stata composta da Javé, aka Simone Pastore, ex componente del duo DaBlitz.

Verrà distribuito tramite BayView Entertainment all’estero con il titolo di The Salamander House. Il film sarà distribuito in formato blu-ray dal 27 dicembre 2022.

Trama e Accoglienza

Il protagonista, Rober Santana, famoso scrittore di romanzi horror italoamericano, si sposta in Puglia per trascorrere dei giorni in una vecchia casa abbandonata vicino al mare per trovare la giusta ispirazione: l’agente immobiliare che gliel’aveva mostrata cercava anche di vendergliela ma lo scrittore è deciso, vuole solo passarci qualche notte.

Una fama sinistra aleggia in quel luogo infatti, a causa di eventi inquietanti accaduti anni prima e di uno strano video che circolava in rete. Non appena Robert mette piede nella casa, la memoria dell’edificio inizia a manifestarsi lui tramite allucinazioni: lo scrittore prende nota come spunto per un suo futuro romanzo. Conosce poi gli abitanti della zona che gli raccontano la storia di una setta degli anni Settanta che era giunta in quel posto per edificare un tempio dedicato al culto satanico di cui erano affiliati.

Lo scrittore quindi scoprirà presto che quei riti e quella setta continuano ad esistere all’interno della casa. Il film in italia era stato presentato all’Horror Fantasy Fest e ha ricevuto il plauso del pubblico poiché la scelta della tecnica artigianale utilizzata nei classici dell’horror per i vari effetti speciali, è stata premiata nel film.