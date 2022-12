JLo e Ben Affleck: la loro tradizione natalizia fa impazzire il web

“Jen e Ben si sono divertiti così tanto alla loro festa… L’hanno pianificata insieme nei minimi dettagli e tutti si sono divertiti molto”, ha detto una fonte vicina ai due. “La festa preferita di Jen è il Natale, quindi fa sempre di tutto per festeggiarlo al meglio, ma questo è un momento davvero emozionante per loro come coppia poiché è il loro primo Natale da marito e moglie”. Ma finito il Natale si pensa al futuro: Jennifer Lopez e Ben Affleck torneranno al cinema molto presto. La commedia di JLo sbarcherà su Prime il 27 gennaio. Ben ha una serie in arrivo legata ai supereroi.