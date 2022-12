Deadpool 2: la scena folle con Brad Pitt

Nel film sarcastico e irriverente Deadpool 2, oltre al supereroe “scorretto”, troviamo una folle scena in cui Brad Pitt recita in un cameo talmente imprevedibile da essere comunque considerata di effetto e successo.

In attesa del terzo capitolo della saga cinematografica di Deadpool, il supereroe giusto ma anche un po’ cattivello, interpretato dal brillante Ryan Reynolds, è tornato da poco in replica sulle reti Mediaset, con Deadpool 2.

Nel film ideato da David Leitch nel 2018, Deadpool 2, c’è una scena folle che vi consigliamo di guardare, in cui fa la sua breve apparizione in un cameo, il poliedrico attore Brad Pitt. Anche se la sua presenza è letteralmente surreale, quella scena è stata molto apprezzata.

Il supereroe un po’ ambiguo di casa Marvel

Il Deadpool di David Leitch viene considerato un po’ il super eroe “strano” di casa Marvel. Se lo paragoniamo ai suoi colleghi Iron Man, Spiderman, Thor e così via, insomma la differenza la notiamo. Eppure, i film del franchise, realizzati con un budget basso rispetto alla media, si sono rivelati vincenti. Sarà per gli interpreti d’eccezione, sarà per la trama semplice con le diverse scene di violenza o per le battute basate sul politicamente scorretto, semplicemente Deadpool funziona.

Per chi non avesse mai visto i film, la trama di entrambi i capitoli verte sul super eroe Wade Wilson, meglio conosciuto come Deadpool, interpretato da Ryan Reynolds, che tenta di proteggere le persone e la città “a modo suo”, all’interno del suo costume super attillato rosso e nero. A causa del cancro che è riuscito a sconfiggere, Wade è rimasto sfregiato sul volto, motivo per cui non si separa mai dalla sua maschera. Anche se con degli ideali, Deadpool non si fa scrupoli nel commettere azioni violente per ottenere il suo scopo. Durante tutto il film, il super eroe interagirà con lo spettatore, facendo lunghi discorsi, intrinsechi di volgarità e frecciatine velate.

Ha chiesto il minimo sindacale

Fin dagli esordi David Leitch e lo sceneggiatore Paul Wernick, hanno pensato a come e quando mostrare il volto del cattivo della storia, Svanitore, personaggio già presente nel fumetto realizzato da Stan Lee per la storia di Deadpool.

Ecco perché, potendo giocare con una trama folle che caratterizza tutto il film, hanno pensato bene di mostrarne il volto prima durante la sua morte. E chi se non il grande Brad Pitt avrebbe potuto interpretare questo ruolo? Questo cameo è risultato talmente “imbarazzante” ma allo stesso tempo geniale, da essere considerato uno dei momenti clou del film.

Brad Pitt ha accettato con piacere di fare questo cameo in Deadpool 2, chiedendo la paga minima sindacale e un caffè di Starbucks offerto direttamente da Reynold. Ecco perché ha accettato: “È stata la cosa più semplice che abbia mai fatto. David Leitch è un mio vecchio amico ed era la mia controfigura a partire da Fight Club fino al 2004. E poi ha lasciato quel lavoro ed è diventato un ottimo regista, che è qualcosa che accade raramente. Davvero raro. Ryan Reynolds mi ha quindi chiamato e ho detto ‘Perché no?”.