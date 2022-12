Il successo inaspettato de Il mio nome è vendetta su Netflix

Il mio nome è vendetta, uno tra i nuovi film italiani arrivati sulla piattaforma di streaming Netflix, ha raggiunto un successo inaspettato.

In passato, era difficile che un film italiano potesse ottenere molto successo anche nel mercato estero, in quanto non esistevano i metodi di distribuzione online che ci sono oggi.

Grazie a piattaforme come Netflix, film provenienti da ogni parte del mondo, se ritenuti idonei, possono essere visti da tutti, ottenendo successi inaspettati, come sta succedendo con Il mio nome è vendetta.

Un Alessandro Gassman così cattivo non l’avevamo mai visto

Il mio nome è vendetta è un film italiano uscito a novembre 2022, diretto da Cosimo Gomez e al suo interno vanta nomi di grande prestigio quali Alessandro Gassman, Remo Girone, Ginevra Francesconi e così via.

In questa pellicola italiana, che dà le stesse sensazioni adrenaliniche che abbiamo provato in film americani quali, Io vi troverò e John Wick, troviamo un Alessandro Gassman furioso, il quale dopo aver visto morire sua moglie per mano della mafia siciliana, decide di vendicarsi a modo suo.

Costretto ad addestrare la giovane figlia a diventare una piccola Nikita per capirci, i due diventeranno delle armi letali per tutti i responsabili della morte della loro congiunta. Vendetta e sopravvivenza, saranno queste le parole cardine su cui si baserà l’intera trama del film.

Uno tra i 10 film…

La classifica ufficiale riportata dal sito Top10 di Netflix, aggiorna settimanalmente tutti i film e le serie tv che si classificano tra i 10 film e serie tv maggiormente visti dagli utenti abbonati. Per entrare in classifica si prende come punto di riferimento il numero di ore in cui viene visto quel determinato titolo.

Generalmente in pole position ci entrano film inglesi, ma del tutto inaspettato in queste settimane all’interno della classifica delle 10 pellicole non inglesi più viste, c’è anche un film della nostra patria. Parliamo appunto de Il mio nome è vendetta, il quale ha raggiunto finora 67 milioni di ore in cui è stato visto dagli utenti di tutto il mondo.

È veramente un record e motivo di orgoglio per il cinema italiano, il quale generalmente viene considerato di più per film comici o romantici.

Grazie alla piattaforma Netflix quindi, gli utenti di tutto il mondo hanno potuto allietarsi piacevolmente con un “nostro film” che esce molto dagli schemi classici e dagli stereotipi del cinema italiano. Da voci abbastanza certe, Netflix darà sicuramente il consenso ad un sequel della storia. Che questo sia il primo di molti, come per altre saghe cinematografiche di azione, prima di lui?