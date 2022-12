Oswald, il coniglio fortunato torna su Disney dopo 94 anni

Non tutti sanno che il primo personaggio creato da Walt Disney non è stato Topolino, bensì Oswald, il coniglio fortunato. Dopo più di 90 anni di assenza dagli schermi, finalmente ritornerà in un cortometraggio.

La carriera di Walt Disney come animatore non è stata affatto semplice: ha avute moltissime difficoltà all’inizio e, una volta fondata la mitica casa di produzione, ha rischiato la bancarotta numerose volte. Il primo personaggio che lo ha reso famoso in tutto il mondo è, senza ombra di dubbio, Topolino. Non tutti sanno, però, che prima del famosissimo topo, c’era un altro animaletto: Oswald, un coniglio.

Oswald, il coniglio fortunato fu il primissimo personaggio di Walt Disney a diventare un cartone animato. Era il 1927 e apparve nel corto Trolley Troubles: all’epoca tutti i cartoni animati duravano pochi minuti (fu proprio Walt Disney a rivoluzionare e a creare, di fatto, l’idea di film d’animazione). Il simpatico coniglietto ebbe subito successo e continuò ad apparire in tv per diverso tempo finché, a causa di un problema legale, il suo creatore non fu costretto ad abbandonarlo.

Walt Disney dovette rinunciare a Oswald per questioni di copyright e proprio in seguito a questo fatto creò Topolino. Nel 2006, alla fine, a tanti anni dalla morte dell’animatore, Bob Iger, un altro dipendente Disney ha ricomprato il coniglietto, acquisendone i diritti.

Oswald, il coniglio fortunato: protagonista di un corto Disney dopo quasi un secolo

Pur avendo ricomprato Oswald, il coniglio fortunato, i Walt Disney Studios non lo hanno più utilizzato per anni e hanno mantenuto il personaggio chiuso in un cassetto. Dal 2006 a questa parte, infatti, la casa di produzione ha preferito lanciarsi in progetti completamente nuovi o a riprendere quelli che lo stesso Walt Disney aveva accantonato (Frozen è uno di questi).

Finalmente, però, tra poco il coniglietto tornerà per davvero. L’occasione sarà la celebrazione dell’anniversario della fondazione della The Walt Disney Company, che nel 2023 compirà ben cento anni. Si tratta, quindi, del momento perfetto per rispolverare il primo personaggio creato dal fondatore.

Il centenario verrà festeggiato con un corto, che si chiamerà semplicemente Oswald, il coniglio fortunato e sarà diretto da Eric Goldberg, storico animatore Disney (ha lavorato anche a Pocahontas e Fantasia 2000). Il regista ha dichiarato: “Oswald è un personaggio esilarante. Volevamo riportarlo in scena, e nel corto fa letteralmente ritorno alla sua vera casa, lo schermo cinematografico. Volevamo che Oswald mantenesse i suoi stili d’animazione originali ‘squash-and-stretch’ e ‘rubber hose’, per rendere un vero e proprio tributo alla prima generazione di artisti di Walt Disney“.