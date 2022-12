“Le Cronache di Narnia”: un grande progetto finito prematuramente

Nel 2011, però, ci fu un’altra coincidenza nefasta per la saga: nel contratto la Walden perse i diritti sul franchise. Questa separazione di Walden dalla proprietà di Lewis determinò una fine preannunciata. Tutto è rimasto silente fino al 2016, quando la Sony ha valutato fortemente un sequel della saga, partendo proprio dal quarto film Le cronache di Narnia – La sedia d’argento. Anche Netflix nel 2018 ha firmato un contratto per il riavvio della saga, ma non ci sono mai stati aggiornamenti in merito. Oltre alle ragioni monetarie, c’è un’altra motivazione per cui la saga non è mai andata avanti: la narrativa risulta essere di difficile adattamento cinematografico.