The Apology, trailer e trama del nuovo film horror con Anna Gunn

Ecco The Apology, nuovo film horror a tema natalizio con Anna Gunn. Ecco tutte le informazioni che abbiamo raccolto.

Negli USA è uscito il trailer di The Apology, nuovo film a metà tra un thriller e un horror ambientato durante le vacanze natalizie. La pellicola racconterà la storia di Darlene Hagen (Anna Gunn) che, vent’anni dopo la morte della figlia alcolizzata, organizza in casa propria una festa di Natale insieme ad amici e parenti. All’improvviso, si presenta senza invito l’ex cognato Jack (Linus Roache), nuove verità vengono portate a galla e la situazione degenera…

La trama ufficiale recita: “Vent’anni dopo la scomparsa di sua figlia, l’alcolizzata Darlene Hagen (Anna Gunn) si sta preparando a ospitare la festa di Natale della sua famiglia con la sua migliore amica Gretchen (Janeane Garofalo). Nella tarda vigilia di Natale, l’ex cognato di Darlene, Jack (Linus Roache), arriva senza preavviso, portando doni nostalgici e un pesante segreto. Ben presto, Darlene si ritrova intrappolata tra ragione e istinto spietato. Intrappolati insieme da una pericolosa tempesta, una battaglia di ingegno si trasforma in un violento gioco di vendetta“.

Protagonista della nuova pellicola sarà Anna Gunn, nota al grande pubblico per il suo ruolo di Skyler White nella famosissima e premiatissima serie Breaking Bad.

The Apology, trama, cast e curiosità

Senza dubbio, le cene di Natale sono le meno attese quando ci dobbiamo confrontare con i cosiddetti “parenti serpenti”. E’ quello che succede anche a Darlene, quando durante la festa che ha organizzato si presenta alla sua porta l’ex cognato Jack. Jack era sposato con la figlia alcolizzata di Darlene, morta in circostanze misteriose vent’anni prima. Presto, quindi, si azionerà un processo di rancore e vendetta senza ritorno.

Il capo delle acquisizioni RLJE Films, Mark Ward, è entusiasta del film e ha dichiarato: “The Apology è diverso da tutto quello che normalmente si vede durante le festività natalizie. Un thriller intenso e agghiacciante guidato da una performance tour de force di Anna Gunn. Siamo entusiasti di collaborare ancora una volta con i nostri amici di Shudder e Company X Productions per portare questo accattivante film originale al pubblico“.

Il cast è completato da Janeane Garofalo, Holland Bailey, Esmé McSherry e Zena Leigh Logan. Janeane Garofalo nel 1996 aveva partecipato ai provini per il ruolo di Gale Wheathers (poi andato a Courteney Cox, indimenticabile Monica di Friends) e per questo in The Apology ci saranno alcune citazioni a Scream.