Cosa sappiamo sul nuovo film di Alien

Un nuovo film di Alien è stato annunciato, ma quando uscirà, come si chiamerà e da chi sarà diretto? Ecco tutto quello che sappiamo a riguardo.

Certamente, Alien è una delle saghe cinematografiche più famose di sempre. Il primo capitolo è stato girato da Ridley Scott nel 1979 e, in totale, la serie conta quattro pellicole, uscite tra il 1979 e il 1997. Il secondo capitolo, Scontro finale, è stato diretto da James Cameron che, proprio in questi giorni, è tornato al cinema con Avatar 2 – La via dell’acqua. Anche se la saga ufficiale è formata da quattro film, non possiamo non ricordare tutti quelli che si sono ispirati. I più noti sono Alien VS Predator, Alien VS Predator 2, Prometheus e Alien: Covenant, uscito nel 2017. Ma non è finita qui… una grossa novità è in arrivo.

Diversi mesi fa, a marzo 2022, il regista uruguaiano Fede Alvarez aveva annunciato ufficialmente che avrebbe girato un nuovo capitolo della saga, prodotto da Ridley Scott stesso. Tuttavia, dopo questa importantissima dichiarazione, non abbiamo più avuto nuove informazioni per parecchio tempo. Oggi, per fortuna, le cose sono cambiate e si sa qualcosina in più, anche se il progetto sembra rimanere avvolto nel mistero.

Il sito Industry Alliance, infatti, ha rilasciato delle notizie fresche, tra cui il probabile titolo del film e la data di inizio delle riprese.

Alien, il nuovo film si chiamerà Romulus?

Secondo Industry Alliance, il prossimo film di Alien è già entrato in pre-produzione e avrebbe anche un titolo, anche se provvisorio: Romulus. Le riprese ufficiali dovrebbero partire a breve, il 6 febbraio 2023 e da lì in poi le notizie dovrebbero uscire in maniera meno segreta e più regolare.

Per ora, infatti, si conoscono pochissime cose. Si sa che sicuramente Cailee Spaeny, (Erin della miniserie Omicidio a Easttown), farà parte del cast, ma la trama è ancora un mistero, così come gli altri attori presenti. Dato il palese riferimento all’epoca antica nel titolo, si potrebbe ipotizzare che questo film si collegherà ai precedenti Prometheus e Covenant, ma non c’è niente di certo.

Si sa, inoltre, che film sarà girato prevalentemente in Ungheria, più precisamente a Budapest. La capitale ungherese, infatti, negli ultimi anni sta diventando sempre più interessante agli occhi dei registi hollywoodiani: basti pensare a Terminal o a Red Sparrow. Per ora non abbiamo informazioni più precise su cast e trama della pellicola, quindi bisognerà aspettare per i prossimi sviluppi.