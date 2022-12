Billie Lourd il post strappalacrime sulla mamma Carrie Fisher

A distanza di 6 anni dalla morte di Carrie Fisher, la figlia Billie Lourd la ricorda con uno struggente post via social. Gli anni passano ma l’amore per la mamma rimane.

La “nostra” amata principessa Leila, alias Carrie Fisher, rimarrà per sempre nei nostri cuori. La sua “forza” accompagnerà per sempre i fan di Star Wars.

Prima dei fan, chi ha sofferto e soffre ancora per questa inaspettata perdita è la figlia, Billie Lourd, la quale nonostante gli anni che passano, non si dimentica mai di dedicare qualche parola alla mamma nel giorno del suo anniversario di morte.

Il viaggio di mamma e figlia

Carrie Fisher è stata una grande attrice, cabarettista, scrittrice e sceneggiatrice statunitense. Ha partecipato in grandi pellicole di successo, ma nonostante tutti i suoi lavori, i fan la ricorderanno per sempre nel suo ruolo di punta, la principessa Leila della saga Star Wars.

Ha prestato il suo volto alla sorella gemella di Luke Skywalker, per la prima volta nel 1977 in quello che in futuro diventerà il quarto capitolo (ma allora il primo) della saga cinematografica, Guerre stellari. Purtroppo la “forza” dei Jedi non l’ha aiutata nella vita reale, la quale a soli 60 anni, il 27 dicembre 2016, ci ha lasciato per via di un arresto cardiaco improvviso.

Il dolore per la sua perdita è stato scioccante per tutta la sua famiglia, soprattutto per sua mamma, l’attrice Debbie Reynolds, la quale si è spenta improvvisamente il giorno dopo la morte di sua figlia.

“Nessuno muore finché vive nel cuore di chi resta” (U.Foscolo)

La morte di Carrie Fisher ha sconvolto profondamente sua figlia, Billie Lourd, la quale ogni anno durante l’anniversario di morte della mamma, scrive sempre qualche parola per ricordarla. Nonostante siano passati 6 anni, il dolore per la perdita di una madre, non si placherà mai.

La giovane attrice ha infatti così ricordato sua mamma Carrie, con questo struggente post: “Sono trascorsi sei anni dalla morte della mia mamma (sembrano 2, ma anche 705 allo stesso tempo). E a differenza della maggior parte degli altri anni da quando è andata via, quest’anno le ultime due settimane sono state tra le più gioiose della mia vita. Avere la mia bambina e guardare mio figlio incontrarla per la prima volta: questi sono stati i momenti più magici che abbia mai vissuto. Ma per quanto magica la vita non cancella il dolore. Mia madre non è qui per incontrare nessuno dei due e non è qui per assaporare quella magia.”

“A volte i momenti magici possono anche essere i più difficili. Questo è il problema del dolore. Vorrei che la mia mamma fosse qui, ma non c’è. Quindi tutto quello che posso fare è aggrapparmi più forte a quella magia, abbracciare i miei figli un po’ più forte. Racconto loro una storia su di lei. Condivido le sue cose preferite. Spiego loro quanto li avrebbe amati. Per chiunque là fuori sperimenti la realtà del dolore accanto alla magia della vita, sono con voi. Non siete da soli. Non ignorate questa sensazione. La vita può essere magica e dolorosa al tempo stesso.”