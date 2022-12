Nei post credits di Eternals una scena tagliata con Harry Styles

Nella scena di Harry, il personaggio di Kingo, interpretato dalla star Kumail Nanjiani non è presente, eppure, l’attore pakistano – americano ha dichiarato di aver recitato un’altra scena in cui Kingo incontra Eros. Nel dettaglio, Kumail Nanjiani ha detto che:

In realtà abbiamo girato una scena un po’ diversa con Harry Styles, perché in quella corrente il mio personaggio non è presente. Ma abbiamo interpretato una scena in cui Kingo era con lui. Ed era una scena post-credit molto diversa da quella poi presentata al pubblico.