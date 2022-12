Achille Lauro a teatro, gli appuntamenti a Roma e a Milano

Achille Lauro annuncia le quattro date del suo Achille Lauro Unplugged, che si terranno a teatro, rispettivamente a Roma e Milano. I biglietti saranno disponibili da oggi, venerdì 2 dicembre.

Il cantante romano che andò a Sanremo con la sua Rolls Royce e i suoi abiti succinti, ha grandi progetti per il futuro. Alla faccia di tutti quelli che lo davano per “scoppiato” nel giro di pochi mesi dopo la sua comparsa, Achille Lauro ha grandi progetti per il futuro.

A pochi giorni dall’uscita del suo singolo, Che sarà, Achille Lauro annuncia le date dei suoi prossimi eventi esclusivi a teatro che si terranno a Roma e a Milano.

Achille Lauro si interroga sul futuro

In molti l’hanno criticato per le sue canzoni a volte blasfeme, per la sua musica, per i suoi tatuaggi in posti abbastanza insoliti, nonché per i suoi vestiti sicuramente molto originali. Quello che nessuno gli può negare è che a prescindere dal suo stile musicale, che può o meno piacere, Achille Lauro può tranquillamente definirsi un cantante. I numeri li ottiene, i dischi li vende, i fan lo acclamano e gli stadi li riempie.

Il suo repertorio viene influenzato da più generi, troviamo infatti un mix tra l’hip-hop, il pop, il pop-rock e il punk-rock. Sicuramente Lauro ha uno stile tutto suo e le sue canzoni anche se non sembra lanciano messaggi molto chiari. Né è un chiaro esempio il suo ultimo singolo, uscito il 25 novembre, intitolato Che sarà. Tra le righe è possibile intuire la preoccupazione del giovane cantante per il futuro, che viene dimostrato anche dalla benda sull’occhio che porta nel video clip. Una metafora di incertezza e di profondo smarrimento che stiamo vivendo un po’ tutti. La location del video, vuole fare immergere il pubblico in un viaggio nella bella Roma tra l’Ara Pacis e le vie del centro storico.

Qui si crea un cortocircuito illusorio, in quanto la maestosità di una città antica ed eterna dà un senso di solennità che si scontrano con le parole del brano “Chi è pronto ad affrontare davvero la vita? Non è forse questo essere umani? Ti sei mai chiesto che sarà?”. Si può evincere un senso di smarrimento e di incertezza generazionale che Achille Lauro porta alla luce con il suo vestito rosso fuoco.

I biglietti disponibili su Ticketone e Ticketmaster

Achille Lauro oltre al suo nuovo brano, ha in serbo per i suoi fan quattro date per un evento del tutto inedito a teatro. Stiamo parlando del suo Achille Lauro Unplugged.

Si potrà assistere al suo spettacolo il 22 e il 26 gennaio all’Auditorum Parco della Musica di Roma nella Sala Santa Cecilia, poi a Milano, il 24 e il 25 gennaio, al Teatro degli Arcimboldi.

I biglietti saranno disponibili da oggi 2 dicembre sulla piattaforma di Ticketone e Ticketmaster, oltre che presso i rivenditori autorizzati della propria città.