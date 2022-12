Carla Bruni compie 55 anni: la moda, la musica e il matrimonio con Sarkozy

Carla Bruni oggi compie 55 anni ed è più in forma che mai. Ripercorriamo insieme tutti i dettagli della sua vita, dalla moda alla musica, fino al matrimonio con Sarkozy.

55 anni e non sentirli! È questo che pensiamo quando vediamo la bellissima Carla Bruni più in forma che mai. Nel giorno del suo compleanno in molti si chiedono il segreto della sua giovinezza.

Oggi, 23 dicembre 2022, Carla Bruni compie 55 anni e in suo tributo, ripercorriamo le tappe più importanti della sua vita, dalla moda alla musica fino al suo matrimonio da favola.

La sua vita tutta d’un fiato

Carla Bruni è nata il 23 dicembre del 1967 a Torino ma dall’età di 6 anni vive stabilmente in Francia. Nella sua vita Carla o Carlà (con la pronuncia francese come piace tanto a lei) di esperienze ne ha provate tante. Ha iniziato nel 1987 a lavorare nel mondo della moda, grazie alla sua bellezza eterea, occhi azzurri, pelle del color della porcellana e fisico avvenente, è stata notata fin da subito dai grandi marchi quali Versace, Dior, Chanel, D&G, YSL e così via. Nonostante abbia abbandonata da tanti anni quel mondo, in alcune occasioni speciali, accetta ancora di sfilare per queste grandi case di alta moda.

Dopo essere scesa dalle passerelle, si è dedicata alla musica, incidendo ben 6 album di notevole successo, tra cui la famosa canzone, Quelqu’un m’a dit, che con la sua voce angelica ha fatto cantare due Stati in modo appassionato. Nel 2007, si innamora dell’ex Premier francese Nicolas Sarkozy, diventando première dame nel 2008 a fianco del marito. Dalla loro relazione è nata Giulia Sarkozy, la quale ha un fratellastro Aurélien Enthoven , per la storia avuta in precedenza tra Carla e il filosofo francese Raphaël Enthoven. Il ragazzo tra l’altro ha seguito le orme della mamma, diventando un modello di punta per le passarelle di Versace.

Il segreto della sua bellezza

Carla Bruni oggi compie 55 anni e secondo le sue dichiarazioni, il segreto della sua bellezza è il continuo prendersi cura del proprio corpo non in maniera ossessiva. Ogni giorno pratica almeno due ore di sport tra pilates, yoga, cardiofitness ed esercizi alla sbarra a ritmo di danza.

Non fa diete severe, in quanto mangia tutti i tipi di alimenti, senza privarsi di niente, ma in quantità ridotte. Inoltre dichiara che il botox alla sua età è inutile:

“Alla mia età il problema non sono le rughe ma di tenere tutto al suo posto! Potete mettere quanto botox volete: quello che deve cedere cederà e in questo modo non si fa, forse, che aggravare il fenomeno”.