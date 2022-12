Nightmare at Precint 84: il trailer del film horror

Nightmare at Precint 84. Uscito il teaser trailer dell’antologia Horror scritta da Samuel Gonzales Jr. e Gigi Gustin. Data di uscita e Trailer.

E’ uscito finalmente il trailer del nuovo film dell’antologia Horror Nightmare Precinct 84: sarà diretto da Samuel Gonzale Jr. e scritto da quest’ultimo e Gigi Gustin. All’interno del trailer vediamo le principali star del film: Bill Moseley nel ruolo del protagonista, Jenna Kanell, Justin Miles, lo stesso Gigi Gustin come anche Meredith Thomas e Jill Awbrey.

Il film è stato podotto dallo stesso regista, Samuel Gonzales Jr. mentre il produttore esecutivo è Matthew Hersh. Il regista è elebre per aver partecipato a numerosi altri film del genere come Railway Spine datato 2016, The Springfield Three (2019) e That Night (2021).

Il film è stato programmato per uscire nelle sale nel 2023 ma non ci sono altre informazioni né sulla data di uscita né sulla data di quando verrà rilasciato in Italia.

Trama di Nightmare at Precint 84

La trama del film è la si evince dall’anteprima del trailer: “Ambientato in una notte tempestosa della vigilia di Natale, una sceriffa di una piccola città che segretamente è un serial killer riceve la visita di una donna misteriosa che racconta quattro storie bizzarre”, si legge nella sinossi del film.

“Il primo riguarda un ragazzino che ha un terrificante incontro con il camioncino dei gelati locale. Il secondo parla di una giovane ragazza che accetta un lavoro come operatrice telefonica per passare il tempo, ma un certo chiamante ha altre intenzioni. Il terzo parla di due donne che scoprono la strana realtà dietro una piccola città in cui sono intrappolate e il quarto parla di un uomo che fa una promessa con ripercussioni inquietanti”.