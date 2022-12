“Bussano alla porta”: tutto ciò che sappiamo del thriller psicologico

Solo poco tempo fa era stata pubblicata la locandina di “Bussano alla porta” , Knock at the Cabin in lingua originale di M. Night Shyamalan, con la preziosa partecipazione di Dave Bautista e Rupert Grint . A Natale è arrivato il trailer , inaspettato ed emozionante, che ha fatto gioire i fan. Il film, dal cast pazzesco, arriverà nelle sale cinema il secondo giorno di febbraio 2023. La pellicola, dalla storia tanto contorta quanto coinvolgente, si basa sul romanzo horror , bestseller, del 2018 La casa alla fine del mondo , The Cabin at the End of the World, in lingua originale, dell’autore americano Paul Tremblay, tra presagi apocalittici, follia e orrore. Il video mostra tante scene inedite, mai state svelate fino a questo punto… Ma scopri di cosa parla il film, guarda il trailer promozionale della pellicola:

“Bussano alla porta” è prodotto da Shyamalan ( Unbreakable – Il predestinato, Split, Il Sesto Senso) e Ashwin Rajan (Glass, Old, The Visit) con la preziosa collaborazioen di Blinding Edge Pictures insieme a Marc Bienstock. I produttori esecutivi invece sono Steven Schneider, Christos V. Konstantakopoulos e Ashley Fox.

Durante una vacanza in una baita isolata, una giovane ragazza e i suoi genitori vengono presi in ostaggio da quattro sconosciuti armati che chiedono alla famiglia di compiere una scelta impensabile per evitare l’apocalisse. Con un accesso limitato al mondo esterno, la famiglia deve decidere in cosa credono prima che tutto sia perduto…

La nuovissima opera del regista M. Night Shyamalan è già sulla bocca di tutti gli appassionati del genere, che sono in trepidante attesa. Il cast è composto tanti grandi nomi conosciuti in tutto il mondo, come Dave Bautista (attore già visto in film di fama mondiale come Dune, Guardiani della galassia, Glass Onion), il candidato a premi prestigiosi come Tony e all’Emmy Award Jonathan Groff (famoso per Glee, Hamilton, Looking, Mindhunter), Ben Aldridge (grande interprete in Pennyworth, Fleabag, The Long Call).