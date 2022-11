Sand and Stone e Longlegs: due nuovi film con Nicolas Cage

Nicolas Cage torna con due nuovi film da protagonista: Sand and Stone e Longlegs. Il cast include anche Jeaden Martell e Maxwell Jenkins. Il film è ambientato in un mondo post apocalittico e la produzione è appena iniziata a Dublino, in Irlanda.

Nicolas Cage torna a far parlare di lui per aver firmato nel recitare nel nuovo survival thriller d’azione Sand and Stone insieme a Jeaden Martell. Il film ha attualmente iniziato la produzione a Dublino, in Irlanda. Entrambi guideranno un cast che include Maxwell Jenkins di Lost in Space e Sadie Soverall, che abbiamo potuto apprezzare in Fate: The Winx Saga.

Il film è ambientato in un mondo post-apocalittico in cui l’umanità ha quasi smesso di esistere. Paul (Cage) e i suoi figli gemelli adolescenti, Joseph (interpretato da Martell) e Thomas (interpretato da Jenkins), sono riusciti a costruirsi un’esistenza e ad adattarsi al nuovo mondo. Eppure vivono nella costante paura fino a quando, di fronte ad un periocolo imminente, dovranno mettere in atto un piano disperato per sopravvivere. Il film è diretto da Ben Brewer, regista anche di The Trust. La produzione è appena iniziata a Dublino e vede Mike Nilon come sceneggiatore e produttore insieme a Saturn FIlms, casa di produzione di Cage.

Oltre alla Saturn Films anche la Redline Entertainment, Highland Film Group e Braxton Pope. Dalle dichiarazioni che sentiamo in giro sul cast, Highland Film Group ha dichiarato: “Jeaden e Maxwell sono astri naascenti e sono perfettamente scelti per interpretare i figli gemelli di Paul, interpretato dall’incomparabile Nicolas Cage. E a completare il nostro fantastico cast c’è l’attrice emergente Sadie Soverll in questo emozionante viaggio pieno d’azione”.

Due film in produzione per Cage. Longlegs

L’attore inoltre reciterà anche nel thrille horror dal titolo di Longlegs. Non ci sono ancora dettagli sulla storia ma secondo il sito Deadline sarà una trama che ripercorre la scia dei classici Thriller psicologici di Hollywood. Le riprese inoltre inizieranno nel 2023 e sarà scritto e diretto da Osgood Perkins, lo stesso regista di Gretel &Hansel.

Il carnet di Nicolas Cae include anche due western completati e in arrivo come: Butcher’s Crossing in cui recita al fianco di Fred Hechinger nei panni di un ragazzo che abbandona l’università di Harvard per trasferirsi nel selvaggio West, mettendo in pericolo la sua vita e la sua sanità mentale dopo essersi unito ad un gruppo di cercatori di bufali. Cage sarà anche protagonista di The Old Way dove vestir i panni di un vecchio pistolero che deve affrontare le conseguenze del suo passato. Quando il figlio di un uomo che ha ucciso anni prima arriverà per vendicarsi, il protagonista inizierà la sua avventura.

Un anno proficuo per l’attore che vedremo anche nella pellicola The Retirement Plan, in cui interpreta un padre estraniato che vive ai limiti della strada come un barbone lle Isole Cayman. Sarà costretto a correre in aiuto dell’ex moglie e della figlia, minacciate entrambe da un boss e il suo braccio destro. Sicuramente vedremo un Nicolas Cage rinvigorito e rinnovato. Speriamo solo lo saranno anche i ruoli che andrà ad interpretare.