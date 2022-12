Jovanotti: ospite a sorpresa di Checco Zalone

Allo spettacolo di Checco Zalone di mercoledì sera c’è stato un ospite speciale, ovvero Jovanotti.

Lorenzo Jovanotti ospite d’eccezione alla serata di Amore + Iva, spettacolo che vede protagonista Checco Zalone.

Nella serata di mercoledì 21 dicembre è andato in scena un altro appuntamento di “Amore + Iva“, spettacolo con protagonista Checco Zalone che sarà in scena nei teatri fino al prossimo 20 gennaio 2023.

Lo spettacolo teatrale, che è stato scritto da Checco Zalone insieme ad Antonio Iammarino e a Sergio Maria Rubino, si è rivelato fin da subito un enorme successo, con il Teatro Arcimboldi di Milano che ha fatto registrare immediatamente il tutto esaurito per la serata del primo atteso show.

Il tour di Checco Zalone

L’artista e comico ha fatto così il suo ritorno sul palco a ben undici anni di distanza dall’ultimo tour, intitolato “Resto Umile World Tour” e dopo gli enormi successi di critica e di pubblico ottenuti negli ultimi tempi anche e soprattutto in ambito cinematografico.

Per quanto riguarda il cinema, l’attore classe 1977 ha recitato in cinque lungometraggi, in grado tutti di riscuotere un enorme successo: dopo l’esordio con Cado dalle Nubi nel 2009 e Che bella giornata del 2011, sono arrivati anche gli importantissimi ruoli in Sole a catinelle del 2013, Quo vado? del 2016 e in Tolo tolo del 2020, pellicola che ha tra l’altro visto alla regia proprio il comico pugliese e divenuto il maggiore incasso della storia del cinema italiano nel primo giorno di programmazione.

Tornando invece all’attuale tour, Amore + Iva è stato prodotto da MZL e da Arcobaleno Tre e grazie anche al grande lavoro di Niccolò e di Lucio Presta. La sua durata sarà di un anno, con il debutto che ha avuto luogo nella splendida cornice di Firenze lo scorso 8 novembre. Il programma proseguirà poi anche la prossima estate, con le prime due serate in programma all’Arena di Verona per il 5 e per il 6 maggio, e terminerà infine il prossimo ottobre.

Jovanotti ospite della serata di Milano

Amore + Iva è uno spettacolo all’insegna di parodie, di racconti e soprattutto di musica, caratterizzato inevitabilmente dalla consueta ironia e dalla comicità di Checco Zalone. Non manca poi ovviamente lo spazio per l’attualità oltre che per momenti di maggiore riflessione.

Un ruolo importante è poi anche quello della musica: presenti sul palco con lo showman anche Felice Di Turi alla batteria, Antonio Iammarino alle tastiere, Pierpaolo Giandomenico al basso ed Egidio Maggio alla chitarra. Per quanto riguarda l’ambito musicale, illustre ospite della serata di Milano è stato Jovanotti, invitato sul palco da Zalone per un duetto che ha visto i due cantare insieme “La prima repubblica non si scorda mai” e a cui l’attore pugliese ha poi dedicato anche una canzone di Natale.