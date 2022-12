Shantaram cancellato, AppleTV+ ferma la serie

Cancellata la serie con Charlie Hunnam. Shantaram la serie tv di AppleTV+ è stata cancellata dopo una sola stagione, non verrà rinnovata.

Shantaram viene cancellata dopo solo la prima stagione: finita quella infatti, AppleTV+, la piattaforma streaming che l’aveva prodotta, non rinnoverà per una seconda stagione. E’ stata ufficialmente cancellata. Nella serie, a recitare come protagonista c’era Charlie Hunnam nel ruolo di Lin Ford: l’attore è famoso per aver interpretato il protagonista nella serie tv Fox, Sons of Anarchy., andata in onda per ben 7 stagioni.

A interessare e catturare l’interesse delle persone, era proprio la presenza di Hunnam che all’interno della serie, interpreta il ruolo di Lin Ford che, dopo essere evaso da una prigione australiana di massima sicurezza si reinventa medico nei bassifondi della Bombay anni ’80. A quanto pare però l’interesse per la serie era scemato subito perché, per quanto sia bella da vedere, manca un pò l’azione e l’atmosfera che invece in Sons of Anarchy, riusciva ad essere creata in ogni momento: questo particolare è grave visto che voleva essere uno show d’azione.

Si era in realtà già verificato per Shantaram uno stop nel 2020 quando, a causa della pandemia, avrebbero dovuto girare le riprese in più paesi, senza ovviamente averne la possibilità e costringendo quindi la produzione a mettere in pausa le riprese e riprendere la produzione l’anno dopo. A quanto pare questa volta non ci saranno più ripartenze.

Nel cast di Shantaram oltre a Hunnam avevamo, Shubham Saraf, Elektra Kilbey, Fayssal Bazzi, Luke Pasqualino, Alyy Khan, Sujaya Dasgupta, Vincent Perez, David Field, Alexander Siddig, Gabrielle Scharnitzky, Elham Ehsas, Rachel Kamath, Matthew Joseph e Shiv Palekar.

Di cosa parla Shantaram

Basato sulla storia dei romanzi di Gregory David Robert, Shantaram è stata una grande scommessa e soprattutto un progetto ambizioso, soprattutto perché a penalizzarne la produzione e i costi annessi, sono stati i due anni che non hanno permesso alla serie di completare la sua produzione. Le riprese erano iniziate infatti nel 2020.

Shantaram è un romanzo autobiografico scritto e pubblicato nel 2003 dallo scrittore australiano Gregory David Roberts. E’ la storia schietta e anti retorica di un latitante, interpretato da Hunnam, Lin Ford che dopo essere evaso di prigione si rifugia nelle strade affollate di una Bombay anni ’80 nel tentativo di disperdere le sue tracce ma rimarrà incastrato con un boss mafioso locale e sfrutterà le sue abilità di contraffazione con le armi per combattere contro le truppe russe che hanno invaso l’Afghanistan. In tutto questo trova anche l’amore di un’intrigante donna di nome Karla, trovandosi quindi a fare una scelta tra libertà, amore.