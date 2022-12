Maya Ruiz-Picasso, la figlia del celebre pittore è morta a 87 anni

La figlia del celebre pittore, Maya Ruiz-Picasso è morta a 87 anni. La notizia è stata confermata da un portavoce ufficiale della famiglia ma non ha indicato le cause della morte.

Pablo Picasso è stato uno dei pittori spagnoli più celebri del XX secolo. Le sue opere astratte sono conosciute in tutto il mondo, dando vita al movimento del cubismo, sconosciuto fino ad allora.

Una delle sue muse preferite, la figlia Maya Ruiz-Picasso, è purtroppo morta a 87 anni, lasciando un grande vuoto nella sua famiglia. Le cause della sua morte sono per il momento sconosciute.

Per chi non lo sapesse…

Per chi non lo sapesse, Pablo Picasso, padre di Maya, è stato un celebre pittore, disegnatore, scultore, incisore, litografo, autore di collage e di assemblage, ceramista, grafico, costumista, poeta, drammaturgo, illustratore e così via. Ha dato vita alla tecnica del cubismo, del surrealismo e dell’arte contemporanea in genere. Diciamo che è stato un portatore di novità tra l’accavallarsi dell’Ottocento e del Novecento.

Ha sempre rigettato sui suoi dipinti i suoi stati d’animo, denunciando a modo suo la vita dopo la guerra, nonché tutte le emozioni provate nel corso della sua vita. Questi periodi li ha scanditi mediante l’utilizzo di un unico colore prevalente nelle sue opere.

Per esempio c’è il periodo blu, che va dal 1901 al 1904, dove l’artista utilizza appunto per la maggior parte il colore blu. Questo periodo è stato particolarmente cupo per Picasso in quanto aveva appena perso un caro amico per suicidio. C’è stato poi il periodo dal 1904 al 1906 denominato rosé; grazie a questo colore più acceso e più caldo, si capì che l’artista viveva un periodo più sereno e così via.

Alla sua prima figlia ha dedicato molti quadri

Maya Ruiz-Picasso è stata la primogenita, nonché custode delle opere di papà Pablo Picasso. Così come la sua arte fu sempre altalenante, anche la sua vita sentimentale non fu diversa. Maya nacque dall’amore tra suo padre e la sua musa storica Marie-Thérèse Walter, l’artista fu così felice della sua nascita che gli dedicò molte opere diventate molto famose.

Ha altri tre fratellastri, nati tutti da altre relazioni, con i quali ha sempre mantenuto i rapporti. Maya Ruiz-Picasso, insieme alla figlia e a tutti gli altri membri della famiglia, si occupano tutt’ora di custodire le opere di Pablo e gestirne la visibilità.

Per questo è stato molto duro per il mondo dell’arte ricevere la notizia che una degli eredi di Pablo Picasso, Maya Ruiz-Picasso, sia improvvisamente morta, lasciando la sua famiglia a 87 anni, nella sua amata Parigi.