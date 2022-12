Britney Spears, il padre: “Senza di me sarebbe morta”

Il padre di Britney Spears ha voluto rilasciare delle dichiarazioni in merito alla vicenda che ha visto coinvolti lui e la figlia.

Dopo la fine della custodia legale con cui ha assoggettato per anni la figlia, il padre di Britney Spears è tornato per la prima volta a parlare in pubblico.

Dopo un lungo periodo di silenzio, è tornato a farsi sentire in pubblico il padre di Britney Spears. La nota cantante è stata soggetta per tantissimi anni alla custodia legale del proprio genitore.

Jamie Spears, in merito alla vicenda, ha ora voluto spiegare la propria posizione e le proprie motivazioni, spiegando di aver sempre agito solo ed esclusivamente per il bene della propria figlia e difendendo così in questo modo la propria condotta che così tanto ha fatto discutere.

Le dichiarazioni del padre di Britney Spears

Nel corso di un’intervista al The Mail on Sunday, Jamie Spears, oggetto di diverse accuse e critiche da parte del movimento #FreeBritney, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Le azioni che ho intrapreso erano necessarie, anche se tutti ovviamente non saranno d’accordo con me. È stato un periodo infernale, ma amo mia figlia con tutto il mio cuore e con tutta la mia anima“.

Il diretto interessato ha poi proseguito: “Dove starebbe ora Britney se non fosse stato per la mia tutela? Non so nemmeno se sarebbe viva adesso. Per proteggere lei e per proteggere i bambini è stata alla fine la scelta migliore. Senza penso che non avrebbe mai nemmeno riavuto i bambini indietro. Britney era in bolletta, ma poi lei ha lavorato per potersi rimettere in piedi dal punto di vista economico. Ora i due vivono con il padre, Kevin Federline, e sono rimasti lontani dalla madre“.

Una lunghissima battaglia legale

Come già detto nella dichiarazioni poco sopra, i figli della cantante, ovvero Preston e Jayden, vivono da diversi anni con il padre Federline, con cui Britney Spears ha divorziato nel 2007. Dopo i problemi di tossicodipendenza, Britney è diventata soggetta alla tutela legale da parte del padre, che da temporanea si è trasformata poi in permanente.

Da quel momento in poi, il padre ha praticamente ottenuto il controllo totale delle finanze della figlia prendendo anche tutte le decisioni in merito alla carriera di quest’ultima. Una situazione che la Spears ha cercato di contrastare in ogni modo, con una lunghissima battaglia legale che è terminata soltanto a novembre dello scorso anno grazie a un tribunale di Los Angeles che ha dichiarato illegale la tutela da parte del padre nei suoi confronti.