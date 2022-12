Kirstie Alley, la star di “Senti chi Parla” morta di cancro

Kirstie Alley, la star di Cheers e Senti chi Parla, è morta all’età di 71 anni.

I figli di Alley, True e Lillie Parker, hanno annunciato che l’attrice è morta di cancro lunedì scorso. “Siamo tristi di informarvi che la nostra incredibile, feroce e amorevole madre è morta dopo una battaglia contro il cancro, scoperto solo di recente”, hanno detto in una nota.

“Era circondata dalla sua famiglia più stretta e ha combattuto con grande forza, lasciandoci con la certezza della sua infinita gioia di vivere e di qualunque avventura l’aspettasse” hanno continuato. “Per quanto iconica fosse sullo schermo, era una madre e una nonna ancora più straordinarie”. I fratelli hanno aggiunto che “l’entusiasmo e la passione per la vita della madre, i suoi figli, nipoti e i suoi numerosi animali, per non parlare della sua eterna gioia di creare, non hanno eguali e ci lasciano ispirati a vivere la vita al massimo proprio come ha fatto lei”.

Il ricordo di Kristie Alley

True e Lylia hanno anche ringraziato i fan di Alley, condividendo: “Vi ringraziamo per il vostro amore e le vostre preghiere e vi chiediamo di rispettare la nostra privacy in questo momento difficile”. La dichiarazione è stata condivisa anche sulla pagina Instagram di Alley.

In seguito alla notizia, l’amico ed ex costar di Alley, John Travolta, ha reso omaggio all’attrice sui social media. “Kirstie è stata una delle relazioni più speciali che abbia mai avuto. Ti amo Kirstie”, ha condiviso insieme a uno scatto della defunta star. “So che ci rivedremo”. Valerie Bertinelli ha anche condiviso le sue condoglianze su Twitter, scrivendo “Oh Kirstie, riposa in pace”.

Chi era Kristie Alley

Alley è diventata famosa nel 1987 quando ha interpretato il ruolo di Rebecca Howe in Cheers della NBC. Ha vinto un Golden Globe come miglior attrice e un Emmy come miglior attrice protagonista per la sua parte nella serie ambientata a Boston nel 1991.

Ha continuato a ricevere la sua seconda vittoria di Emmy per la sua interpretazione di Sally Goodson in David’s Mother nel 1994. Alley è apparsa anche in programmi televisivi tra cui Veronica’s Closet (1997-2000), Fat Actress (2005), Kirstie (2013-2014) e Scream Queens (2015-2016), oltre a film come Star Trek II: The Wrath of Khan (1982), Summer School (1987), Senti chi parla (1989), It Takes Two (1995) e Drop Dead Gorgeous (1999). Nel 2010, la sua vita è stata raccontata nella serie tv reality A&E Kirstie Alley’s Big Life. Ha anche partecipato alla stagione 12 di Dancing with the Stars nel 2011 e alla stagione 7 di The Masked Singer nel 2022.

Negli ultimi anni è stata criticata da coloro che ritenevano che avesse rilasciato dichiarazioni politiche controverse, in particolare sull’insurrezione del 6 gennaio 2021 e sulla guerra in Ucraina.