Filumena Marturano: il film approda per la prima volta su Rai 1

La storia di Filomena Marturano arriverà per la prima volta in televisione su Rai 1 il 20 dicembre 2022, in una versione completamente diversa da quella del 1951.

Non tutti la conosceranno, ma Filomena Marturano è il personaggio protagonista della straordinaria opera teatrale, dall’omonimo titolo, che diede lustro al suo creatore, Eduardo De Filippo.

In una veste completamente nuova, Filumena Marturano, approderà per la prima volta su Rai 1, il 20 dicembre 2022. I protagonisti saranno volti già noti, stiamo parlando dei coniugi della serie di successo Imma Tataranni – Sostituto Procuratore.

Quando a interpretare Filumena ci fu la sorella di Eduardo De Filippo

Filumena Marturano è un’opera teatrale ideata da Eduardo De Filippo, portata a teatro (da lui anche interpretata) per la prima volta nel 1946. In seguito ci fu una versione riadattata per il cinema, con il medesimo titolo, nel 1951, interpretata sempre da Eduardo e da sua sorella Titina De Filippo, la quale vestiva i panni di Filumena.

Questa opera negli anni diede molte ispirazioni per altre pellicole, è ben noto il film Matrimonio all’italiana, diretto da Vittorio De Sica nel 1964 con gli attori di eccezione Sofia Loren e Marcello Mastroianni nei panni dei protagonisti dell’opera di De Filippo.

Eduardo De Filippo prese ispirazione per questa opera da una storia avvenuta veramente a Napoli in quegli anni. La trama dell’opera si concentra su Filumena Marturano, donna forte e intelligente che a causa di una serie di sfortunati eventi fu costretta a prostituirsi per potersi mantenere. In seguito un suo vecchio cliente, il facoltoso pasticcere napoletano Mimì, deciderà di mantenerla in segreto, facendola diventare a tutti gli effetti la sua amante, in quanto Mimì era già sposato.

Filumena Marturano, dopo tanti anni, stanca di questa vita, fingerà una malattia incurabile, per riuscire a farsi sposare da Mimì, la quale una volta convolati a nozze confiderà il fatto di avere tre figli, uno dei quali suo (non gli rivelerà mai qual è però). Anche se il bluff fu scoperto quasi subito dal pasticcere, deciderà finalmente di rendere Filumena una donna rispettabile.

La nuova versione…

La storia di Filumena Marturano arriverà sugli schermi di mamma Rai, con una nuova versione inedita, il 20 dicembre 2022 su Rai 1. Cosa verrà modificato della trama e come non si sa ancora, in quanto lo capiremo solo dopo averlo visto.

Per ora sappiamo che Filumena Marturano e Mimì saranno interpretati da due “coniugi di fiction”, molto amati, stiamo parlando di Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo, già conosciuti in Imma Tataranni – Sostituto Procuratore.

La critica l’ha già definito un film molto bello e assolutamente da vedere, che rende omaggio al grande De Filippo. E voi lo guarderete?