“La bella e la bestia” compie 30 anni e rende omaggio ad Angela Lansbury

La ABC si appresta a celebrare il 30 esimo compleanno de La bella e la bestia. Sarà certamente incluso anche un tributo all’iconica Angela Lansbury.

Il produttore cinematografico statunitense Jon M. Chu ha già annunciato che sarà realizzato un live-action per l'anniversario dell'uscita del film nelle sale cinematografiche dal titolo Beauty and the Beast: A 30th Celebration. Il pensiero, e il tributo, va ad Angela Lansbury, morta a 96 anni, lo scorso ottobre. Angela Lansbury ha dato la sua voce nella lingua originale alla signora Potts, l'indimenticabile teiera, mamma di Chicco.

Il produttore Jon M. Chu ha detto: “Come potremmo non rendere omaggio ad Angela Lansbury?” Chu ha incominciato il suo revival e ha offerto dettagli in più sullo speciale: “Abbiamo dei grandi cameo in questo. Paige O’Hara, la voce dell’originale Belle, ha un cameo. Il compositore Alan Menken fa una piccola apparizione.

Il live – action sarà un ibrido

La Disney ha riacceso la passione della narrazione, ha dichiarato il produttore esecutivo Chu. Lo stesso Chu ha poi descritto il film in questo modo: "in parte film d'animazione, in parte spettacolo dal vivo in una magia che solo la Disney sa donare". I protagonisti del cast saranno H.E.R., che interpreterà la principessa Belle, e Josh Groban sarà la Bestia. Avremo inoltre Rita Moreno come narratrice, Joshua Henry nei panni di Gaston, il grande Martin Short sarà Lumière. E ancora, David Alan Grier vestirà i panni di Tockins e Shania Twain sarà Mrs. Bric.

La locandina ufficiale presentata

Era il 1991 quando La bella e la bestia uscì nelle sale, diventando, in pochi anni, un Classico acclamato e amato da bambini e genitori. Le sue canzoni, divenute negli anni famosissime ad ogni generazione, ha visto nomi famosi prestare la propria voce, come Paige O’Hara, Robby Benson, Jerry Orbach e Angela Lansbury. Lo spettatore sarà catapultato in un viaggio memorabile, grazie alla produzione di Hamish Hamilton e Jon M. Chu. Lo screener originale, l’anteprima di una copia video o DVD di un film inviato a dei critici, presentava schizzi a mano di art e storyboard. Chu ha dichiarato che:

“Da bambino, ricordo di averlo guardato e di aver pensato che fosse stato realizzato da qualcuno che l’aveva disegnato a mano. Le canzoni, tutto, è stato fatto da persone. È stato tutto fonte di ispirazione: l’idea di poter creare questo mondo assolutamente nuovo. Il pubblico può aspettarsi di vedere numeri di canzoni e balli intrecciati con clip del film d’animazione. Vogliamo mostrare come i giovani ballerini e coreografi possono reinterpretare alcuni degli stessi numeri e alcuni che non sono mai stati nella versione animata. Ciò che amo di questo è il cast vario ed eclettico. Avevano tutti così tanti stili diversi; dalla breakdance, al balletto e al contemporaneo. Come creatori, speriamo di ottenere un lavoro come questo giusto perché significa così tanto per molte persone e questi numeri sono stati eseguiti per oltre 30 anni da diversi artisti e coreografi.”

Sulla cantante H.E.R, prima filippina a interpretare l’iconica principessa Belle, il produttore ha detto che:

“Lei è fantastica. Non potresti trovare un rappresentante più straordinario per Belle, qualcuno che rispetta l’etica Disney ma fa anche le sue cose.”