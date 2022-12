Morto Lando Buzzanca ed è guerra aperta tra i figli e la compagna

Lando Buzzanca è morto da appena 24 ore e già la guerra tra la famiglia e la compagna è scoppiata. Il “Merlo maschio” affetto da tempo da demenza senile e afasia non c’è l’ha fatta. Lascia un vuoto incolmabile tra i suoi fan.

Un grande lutto ha colpito il mondo del cinema il 18 dicembre 2022, è morto il famoso attore italiano Lando Buzzanca. Affetto da anni da demenza senile e afasia, Buzzanca si è spento presso l’Hospice dove risiedeva da un mese, a Villa Speranza, aveva 87 anni.

La sua morte però ha scatenato una vera e propria guerra tra la famiglia e la compagna di Lando Buzzanca, come andrà a finire non si sa, quello che è certo è che il povero Buzzanca, almeno per il momento non potrà riposare in pace.

La caduta ad aprile 2021 e il ricovero in una Rsa

Lando Buzzanca è stato un grande attore cinematografico, teatrale e televisivo, rimasto in attività per ben 63 anni. Nato il 24 agosto 1935, morto il 18 dicembre 2022, Lando ha affascinato intere generazioni con le sue parti, per lo più comiche. Ha lavorato finché ha potuto, l’ultimo film che vede la sua presenza è stato W gli sposi, uscito nel 2019. Tra l’altro questa pellicola è stata una sorta di addio dei big, in quanto è stato l’ultimo film interpretato, oltre che da Buzzanca anche da Paolo Villaggio e Gianfranco D’Angelo.

In seguito purtroppo, come succede a molti in vecchiaia, Lando Buzzanca è stato colpito da una forma molto grave di demenza senile ed afasia, peggiorata durante gli anni, riducendo l’attore a poter comunicare con poche lallazioni. Ad aprile 2021 cadde e fu ricoverato per quaranta giorni all’ospedale Santo Spirito. In seguito fu collocato, per volere del suo amministratore di sostegno e dal giudice tutelare, presso una Rsa.

Dopo un anno di permanenza in sede, l’8 novembre l’attore cadde nuovamente, rompendosi il femore questa volta che gli costò un intervento al Policlinico Gemelli e un successivo e purtroppo ultimo, trasferimento presso la struttura di riabilitazione, Villa Speranza, dove morirà nel sonno il 18 dicembre.

Le accuse della compagna e del medico di fiducia

A distanza di poco più di 24 ore dalla morte di Lando Buzzanca, è scoppiata una vera e propria guerra mediatica tra la famiglia di Lando e la sua compagna, Francesca Della Valle. Quando nel 2010 l’adorata moglie di Lando, Lucia, morì, per l’attore fu un duro colpo. In seguito riusciti a crearsi una nuova vita con un’altra donna. Tra i figli dell’attore e la donna gli screzi furono sempre molto accesi.

Francesca Delle Valle e il suo medico di fiducia, sostengono che Lando Buzzanca sia morto a causa della cattiva sanità che l’uomo avrebbe subito nell’Rsa dove risiedeva per volere dei figli.

Ovviamente la guerra tra i figli Massimiliano e Mario Buzzanca e la famiglia dell’attore contro la compagna è attualmente in corso e siamo sicuri che andrà avanti per molto tempo.

Per ora ci teniamo a soffermarci sulla morte di un uomo che per il mondo del cinema ha dato tanto, come testimoniano alcuni dei commenti di cordoglio pubblicati dai suoi fan: “Fai buon viaggio, amatissimo Lando”, “Sei icona di un’epoca gentile che non tornerà più” e ancora: “Mi hai fatto ridere sin da bambino, riposa in pace”.