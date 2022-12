John Wick 4: il regista fa trapelare informazioni importanti sul film

Azione… Ma non solo. L’appuntamento con John Wick sarà colmo di colpi di scena e di onore. Quando parliamo di pellicole cinematografiche sui samurai dobbiamo per forza parlare dell’onore. Quando i guerrieri accettano il combattimento lo fanno con un codice ben preciso, il Bushidō, di condotta e di stile di vita, tra principi etici e filosofici, adottati dai samurai e dai guerrieri nipponici. Ma come si incontreranno l’etica e l’onore con mondo di John Wick, assassino e criminale? Ricordiamo sempre che il mondo da lui vissuto segue regole precise, che chiunque deve adottare. Ma non tutti seguono queste regole e sono pronte a infrangerle. Nel frattempo facciamo un rewatch del teaser!