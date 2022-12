They Listen, il nuovo film horror con John Cho e Katherine Waterson

They Listen. Il nuovo film horror che ha come protagonisti John Cho e Katherine Waterson. Verrà prodotto da Sony, Blumhouse e diretto da Chris Weitz. Data di uscita e trailer.

John Cho e Katherine Waterson saranno i protagonisti del nuovo horror movie diretto da Chris Weitz, il regista di American Pie, About a Boy e Twilight Saga: New Moon: They Listen. La trama sfortunatamente non è ancora nota ma si tratterebbe dell’undicesima collaborazione tra Cho e Weitz. Il film verrà prodotto da Jason Blum, Blumhouse, Sony e Depth of Field: lo stesso regista e Andrew Milano producono mentre come produttori esecutivi abbiamo Bea Squeira, Dan Balgoyen, Britta Rowings e Paul Davis.

Per ora il film è l’unica grossa uscita nel weekend del 25 agosto 2023: nello stesso periodo infatti uscirà anche un altro triller horror, Searching, interpretato sempre da John Cho, uscito precedentemente. Searching è stato un enorme successo dopo aver incassato 26 milioni solo negli Stati Uniti e ben 75 in tutto il mondo, avendone spesi appena un milione di dollari.

Non si trattava di un film della stessa produzione di They Listen, targato Blumhouse ovviamente ma seguiva sicuramente il modello lanciato da Jason Blum: poco budget ma grandi risultati e quindi grandi profitti. Di recente si è venuto a sapere che Jason Blum e James Wan hanno intenzione di fondere proprio le loro compagnie, Blumhouse e Atomic Monster per creare un titano nella produzione di film di genere horror che lavorerà esclusivamente per Universal Pictures. Non si hanno però informazioni concrete e dettagliate sulla notizia.

Il film è previsto per il 25 agosto 2023. Purtroppo della trama ancora non se ne sa nulla ma siamo certi che la lavorazione del film finirà a breve.

Da quanto dura la collaborazione tra Weitz e Cho

John Cho sarà il nuovo protagonista del film di Chris Weitz, è ufficiale. They Listen segna l’undicesima collaborazione tra l’attore e il regista: ma chi è John Cho?

Nasce in Corea del Sud nel 1972 ma cresce a Los Angeles dove si laurea nel 1996. Al Cinema debutta invece in un piccolo ruolo nel film di Barry Lavinson, Sesso&Potere. Dopo essere apparso in Streghe e Felicity, torna sul grande schermo ottenendo sempre ruoli marginali ma per grandi produzioni come: American Beauty e American Pie, diretto sempre da Chris Weitz. Per quest’ultimo infatti partecipa ai successivi sequel, siglando la collaborazione con il regista. Tra il 2001 e il 2002 interpreta Chau Presley nella serie tv Off Centre mentre in Solaris, affianca George Clooney come attore. Comparirà anche come personaggio ricorrente in Ugly Betty e come Hiraku Sulu in Star Trek.

E’ anche un ottimo musicista: fa parte del gruppo Viva la Union come cantante, band formata da ex studenti di UCB e USC.