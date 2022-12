Spider – Verse 3 ha un nuovo cattivo. Ecco di chi si tratta

Kemp Powers, regista del film con J. Dos Santos e J. K. Thompson, ha annunciato in anteprima chi sarà il cattivo del prossimo film della Spider – Verse 3, in uscita nel 2023. Il cattivo sarà presente anche in Spider-Man: Beyond the Spider-Verse del 2024. Ecco chi è.

Tra soli sei mesi sarà finalmente disponibile, nelle migliori sale cinematografiche, Spider-Man Across the Spider-Verse, il sequel con Miles Morales, il personaggio immaginario dei fumetti della Marvel. Con la collaborazione preziosa e creativa della casa Sony Pictures Animation il progetto affronterà una prima trama narrativa che continuerà con Spider-Man Beyond the Spider-Verse, in uscita a marzo 2024. Ma… per ora non vogliamo svelarti di più: guarda il trailer!

Lo storytelling dei due film in uscita nel 2023 e 2024 condividerà molti aspetti: per la prima volta, entrambi i filoni narrativi avranno in comune anche lo stesso cattivo, come ha dichiarato proprio il coregista Powers a Total Film.

In Spider-Man Across the Spider-Verse e Spider-Man Beyond the Spider-Verse ci sarà lo stesso antagonista

Il cattivo di Spider-Man Across the Spider-Verse sarà il personaggio di Spot, interpretato da Jason Schwartzman. Il suo personaggio, idealizzato nel 1984, sarà perfido al punto giusto, l’ antagonista odiato da tutti gli eroi della saga.

Spot è apparso come lo scagnozzo del boss Kingpin e ha una capacità sovrannaturale: ovvero quella di poter aprire dei portali interdimensionali a piacere, creando scompiglio e caos. Ma c’è di più: lo stesso Powers ha raccontato che il cattivo Spot sarà un personaggio chiave anche in Spider-Man Beyond the Spider-Verse, suscitando la giusta curiosità nei fan della saga di Superman.

Le dichiarazioni del coregista Powers

Il coregista ha lasciato delle dichiarazioni stimolanti che hanno lasciato presagire a possibili spoiler futuri. Nel dettaglio, ha proprio detto che:

“Spot è un cattivo molto interessante perché sembra a volte buffo, ma quando ti concentri sui suoi poter, capisci che ha un potenziale e una forza incredibile. La sua abilità di aprire portali attraverso le dimensioni lo posizione esattamente nello Spider-Verse. Lui sarò il cattivo dei prossimi due film… e diciamo solo che Spot e Miles avranno un legame sorpredente.”

Il resto è pura immaginazione: Kemp Powers ha voluto intenzionalmente svelare questo legame, attraverso uno spoiler, così, in modo ingenuo? Sicuramente niente è lasciato al caso e ogni singola parola pronunciata da Powers alla Total Film è stata calibrata per incuriosire e far venire l’acquolina in bocca a tutti gli appassionati del genere Marvel. Non ci resta che attendere giugno 2023!