Hutcherson e Liliard nel cast del film Five Nights At Freddy’s

Il film omonimo basato sul videogioco horror Five Nights At Freddy’s, finalmente ha fatto un passo in avanti nella lavorazione. Matthew Lillard e Josh Hutcherson faranno ufficialmente parte del cast.

Non solo i libri ispirano i film, in realtà la mente geniale di un buon regista può prendere ispirazione da qualunque cosa, anche da un videogioco, soprattutto se di tendenza.

Five Nights At Freddy’s è questo il nome del videogioco che sarà presto un film. Ci sono poche informazioni al momento che girano in rete, ma la chicca delle ultime ore è piaciuta molto ai fan. Matthew Lillard e Josh Hutcherson, prenderanno parte al cast del film.

La storia nel videogioco

Il videogioco Five Nights At Freddy’s è di tipo horror survival indipendente, nella classica forma del “punta e clicca”, ideato da Scott Cawthon nell’agosto del 2014. Il gioco inizialmente distribuito sulla piattaforma Steam, grazie al notevole successo ottenuto negli anni, ha letteralmente sbancato tra i fan, spostandosi anche su piattaforme di prestigio. Dal 2019 infatti il gioco dell’orrore è stato aggiornato per Pc, Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch e per le piattaforme Android e iOS.

La storia del videogioco Five Nights At Freddy’s è abbastanza inquietante, degna di un film horror a tutti gli effetti. La location su cui si svolge tutto è il famoso locale Freddy Fazbear’s Pizza, dove di giorno si mangia della buona pizza, i clienti sono felici e soddisfatti anche grazie agli spettacolini dei pupazzi animatroni del locale. Il fatto sussiste di notte, quando i pupazzi prendono vita e iniziano a scorrazzare liberi per il locale. Il compito del giocatore, essendo la guardia notturna è verificare dalle telecamere che gli animatroni non distruggano niente. Ovviamente quello che vedrà dalle telecamere della videosorveglianza sarà spaventoso e sovrannaturale. Lo scopo del gioco è quello di lavorare per 5 notti consecutive senza farsi uccidere, per poi essere finalmente licenziati e liberati dall’ingrato compito.

La produzione va a rilento

Non si sa di preciso se la trama seguirà ciecamente il videogioco o meno, quello che sappiamo finora è che la produzione del film Five Nights At Freddy’s sta andando a rilento da diversi anni. Dopo essersi persi il regista “per strada”, per il momento sappiamo che le riprese inizieranno, se non ci saranno altri intoppi, con l’anno nuovo.

La sceneggiatrice Emma Tammi sta collaborando insieme ai creatori del videogioco, Scott Cawthon e Seth Cuddeback, per trovare i dettagli della trama. Five Nights At Fredd’s sarà prodotto dall’unione di Scott Cawthon e Jason Blum della Blumhouse, insieme a Striker Entertainment.

Oltre a questo, sappiamo che Matthew Lillard e Josh Hutcherson, faranno ufficialmente parte del cast, non sappiamo ancora che ruolo avranno, ma sarà bellissimo vedere lo Shaggy di Scooby-Doo e il Peeta di Hunger Games lavorare nella stessa pellicola.