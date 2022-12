John Wick 4, Keanu Reeves: “Il film più difficile che abbia mai girato”

In occasione del CCXP – il festival cinematografico Comic Con Experience è arrivato il poster ufficiale di John Wick 4, l’atteso film con Keanu Reeves che arriverà in Italia il 23 marzo 2023.

Keanu Reeves, intervistato durante la presentazione del film, ha parlato del progetto e delle sue grandi ambizioni, concedendo dettagli interessanti. In particolare, Keanu ha detto che “John Wick 4 è il film più difficile che abbia mai girato. In termini di azione è in assoluto il più impegnativo, ma è questo che lo rende bello.”

Sul palco della convention, Reeves ha raccontato al pubblico che nel quarto film “ci sono un mucchio di persone che danno la caccia a Wick e che c’è azione per tutti i gusti“. Ha poi preannunciato che ci sarà una sequenza d’azione ambientata attorno all’Arco di Trionfo descrivendola come una “scena di combattimento nel traffico“.

Il quarto film sarà il penultimo della saga, che nel frattempo è stata ampliata con uno spin-off intitolato Ballerina, con Ana de Armas, e una serie prequel di Starz intitolata The Continental. Gli autori del film sono Michael Finch e Shay Hatten. Alla regia Chad Stahelski.

John Wick 4: il cast

Torna il protagonista Keanu Reeves e con lui anche Laurence Fishburne e Ian McShane, pronti a tornare nei loro ruoli di King Bovery e Winston. Ritorno anche per Lance Riddick nei panni del concerne dell’Hotel Continental Lance Riddick. Al loro fianco ci saranno altre star come Bill Skarsgård, Clancy Brown, Shamier Anderson, Hiroyuki Sanada, Scott Adkins e Natalia Tena.

La trama di John Wick 4

John Wick, ex killer professionista, trova una via per sconfiggere la Grand Tavola. Ma prima di guadagnare la libertà, Wick deve affrontare un nuovo nemico che ha potenti alleanze in tutto il mondo e ha mezzi tali da tramutare vecchi amici in nuovi nemici. Questi finora i dettagli svelati. Il film arriva dopo quattro anni di distanza dall’ultimo capitolo. Questa pellicola ha vissuto qualche ritardo dovuto, inutile sottolinearlo, alla pandemia, ma finalmente, dopo una serie di rinvii, arriverà il 24 marzo 2023. Si sa davvero poco della trama ufficiale, ma si ripartirà dalla fine del terzo episodio, con l’attesissimo ritorno di Keanu Reeves a uno dei suoi personaggi più amati di sempre.

John Wick 4 tornerà in futuro della saga anche con tantissimi progetti. Tra questi c’è lo spin-off Ballerina, che vede Ana de Armas nel ruolo della protagonista e il ritorno anche di Keanu Reeves. L’attore non sarà invece in The Continental, la serie tv che farà da prequel all’intera saga.