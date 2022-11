Keanu Reeves potrebbe tornare nei panni di John Wick per lo spin-off

Keanu Reeves dovrebbe interpretare il ruolo di John Wick in “Ballerina”, uno spin-off incentrato sulle donne nel popolare franchise d’azione.

Dopo le polemiche legate alle parole del tutto irrispettose di Matthew Perry nei confronti di Keanu Reeves, la star di fama internazionale, entrato nella Hall the Fame nel 2005. Si ritorna a parlare dell’attore canadese in merito allo spin-off di “John Wick”, dal titolo “Ballerina”.

L’ Hollywood Reporter ha riportato per la prima volta la notizia del casting mentre Collider ha riportato invece per primo la notizia del potenziale ritorno di Reeves. Ballerina, diretto da Len Wiseman e scritto da Shay Hatten, è al momento in atto. Intanto, la Produzione ha taciuto circa la notizia sulla presenza di Reeves nel cast, ma ci ha tenuto a confermare la presenza di Ian McShane, che ha concluso l’accordo economico per interpretare il ruolo di Winston, il manager del Continental Hotel.

Hanno poi dichiarato che: “Siamo entusiasti di avere Ian McShane che si unisce a noi per un ruolo fondamentale in Ballerina, ha detto Iwanyk. “È stato una parte integrante del franchise sin dall’originale John Wick. È stato divertente averlo in questo viaggio mentre l’universo di Wick si espande”. Ruolo confermato anche per l’attrice Ana de Armas, attrice e modella cubana naturalizzata spagnola, nel ruolo di una assassina che cerca vendetta contro chi le ha sterminato la famiglia.

CHI È JOHN WICK

Jonathan detto “John” Wick è un personaggio immaginario di origini russe creato da Derek Kolstad, interpretato da Keanu Reeves. La storia di Wick è avvincente in quanto è un assassino in pensione, fino a quando una banda non invade la sua casa, ruba la sua auto e uccide il suo cane, l’ultimo ricordo della sua defunta moglie. Poi riprenderà le armi e si vendicherà. Temuto dai più grandi boss mafiosi, il personaggio di John Wick è ricco di mistero. Dal 2014 la storia del killer appassiona i fan di Keanu Reeves e il 2023 potrebbe essere l’anno di uscita del quarto, atteso, film.

COSA SAPPIAMO DI BALLERINA?

Ana De Armas, 34 anni, è la protagonista femminile del film spin-off di Keanu Reeves. L’attrice interpreta una giovane assassina che cerca vendetta contro coloro che hanno ucciso la sua famiglia. Un personaggio definito dal produttore come fondamentale. Non si è compreso se e come il personaggio si intreccerà con il destino di John Wick e se quest’ultimo sarà interpretato da Keanu Reeves o meno. Altri dettagli aggiuntivi sulla trama rimangono al momento un mistero, incrementando l’hype nei fan a livello mondiale.