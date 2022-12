Infinity Pool: il trailer del nuovo film horror

Infinity Pool. Ecco lo strano trailer del film del regista Brandon Cronenberg. Nel cast Mia Goth e Alexander Skarsgard. Trailer e data di uscita.

Tale padre, tale figlio. Infinity Pool è il nuovo inquietante horror del figlio del regista David Cronenberg, Brandon Cronenberg. Conosciuto principalmente per i suoi film di fantascienza come Antiviral (2012), Please Speak Continuosly and Drscribe you Experiences as they come to you, Possessor (2020), torna al cinema nel 2023 con un nuovo film dalla trama spettacolare e un cast da scoprire.

Nel film tra i protagonisti troviamo Alexander Skarsgard e Cleopatra Coleman, nei panni di James ed Em. Alla guida dei due la misteriosa Gabi interpretata da un’informissima Mia Goth. Insieme a loro anche Jalil Lespert, Thomas Kretschmann, Amanda Brugel, Caroline Buolton e John Ralston. La sceneggiatura del film è lasciata nelle stesse mani del regista.

Il film uscirà in America il 27 gennaio 2023 alla presentazione del Sundance Film Festival, in cui Cronenberg ha già vinto numerosi premi.

Trama di Infinity Pool

Nel film vediamo James ed Em, una ricca coppia in vacanza in un magnifico resort sull’isola di La Tolqa. Il film è ambientato in questo scenario di sole, spiagge e mare. Tutto molto tranquillo e sfarzoso, sembrerebbe una normale villeggiatura. La coppia infatti si gode il sole e le attività sul bagnasciuga, comprese delle cortesie dello staff dedicatogli.

La loro guida dell’isola è proprio Gabi, interepretata da Mia Goth, che però gli fa lasciare gli spazi turistici del resort e li addentra sempre di più nella parte dell’isola che del villaggio non fa parte. La coppia con la ragazza quindi si avventura sempre più all’esterno in un mondo ove regna una cultura intrisa di violenza, edonismo e puro horror. Accadrà infatti un tragico incidente dopo il quale, sia James che Em scopriranno che le leggi del luogo per qualsiasi crimine richiedono la pena di morte.

Questo se sei troppo povero per non poter permetterti di vedere la tua copia morire al posto tuo.

Sebbene il trailer sia appena stato diffuso, c’è molto hype da parte del pubblico che nel regista nutre altissime aspettative: Infinity pool infatti non si configura come un classico horror perché, come vediamo anche dal trailer, è ambientato in uno scenario fantascientifico a metà tra un film del suo genere e un black mirror. Conoscendo il regista, sicuramente il film non sarà adatto ai deboli di stomaco o ad un pubblico dall’elevata sensibilità.