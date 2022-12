The Bad Guy: cosa c’è da sapere sulla serie Amazon italiana

Tra le serie tv del momento c’è anche The Bad Guy, prodotto italiano Amazon Original con attore protagonista Luigi Lo Cascio.

La trama e il cast della fiction prodotta da Indigo Film, disponibile per tutti gli utenti in esclusiva su Amazon Prime Video.

Dallo scorso giovedì 8 dicembre è disponibile in esclusiva su Amazon Prime Video la serie The Bad Guy, un prodotto italiano a cura della casa di produzione Indigo Film.

Dopo il trailer ufficiale e il poster della serie e dopo la trasmissione in anteprima all’ultimo Torino Film Festival dei primissimi due episodi della fiction sul finire del mese di novembre, tutti gli episodi sono dunque disponibili da poco più di una settimana anche in streaming.

The Bad Guy: il cast della serie

Per quanto riguarda il cast di The Bad Guy, serie diretta da Giancarlo Fontana e da Giuseppe Stasi, il ruolo principale del pubblico ministero Nino Scotellaro è toccato a Luigi Lo Cascio, noto per i ruoli in Il traditore, I cento passi o anche La meglio gioventù.

La parte della protagonista femminile è invece toccata a Claudia Pandolfi, che ha ovviamente alle spalle altri ruoli molto importanti come ad esempio quelli in Tutta colpa di Freud, Due partite e Quando la notte.

A completare il cast ci sono poi tra gli altri Selene Caramazza, Alessandro Lui, Fabrizio Ferracane, Vincenzo Pirrotta, Claudio Ciria e Giulia Maenza.

La trama

La trama di The Bad Guy pone al centro la storia di un magistrato della Sicilia dal carattere burbero e forte impegnato nella lotta contro la mafia e in particolare nella caccia al latitante Mariano Suro.

Alle prese con un rapporto abbastanza complicato sia con la moglie Luvi che con la sorella Leonarda, la vita del nostro protagonista viene sconvolta dall’ingiusta accusa di essere colluso con la mafia. Da qui arriva conseguentemente la condanna a quindici anni di reclusione.

Cinque anni dopo, ottenuto il regime di semilibertà, Cotellaro sopravvive miracolosamente al crollo del ponte sullo Stretto di Messina per entrare poi a far parte del clan mafioso dei Tracina. Un evento che porta alla trasformazione nel Bad Guy che dà il titolo alla serie tv, con Cotellaro che inizia da qui il suo percorso personale alla ricerca della vendetta contro coloro che lo hanno ingiustamente accusato.

Una serie da non perdere

Serie tv dai toni inevitabilmente dark ma allo stesso tempo ironici e in grado di unire tra di loro i generi della comedy e del crime, la storia del magistrato Scotellaro, prodotta da Francesca Cima, Carlotta Calori e Nicola Giuliano, è imperdibile per tutti gli amanti del genere.

Per potersi gustare i 6 episodi della prima stagione, non resta dunque che andare su Amazon Prime.