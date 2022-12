Il volto di Léa Seydoux nel trailer di Death Stranding 2 (video)

Gli appassionati del videogame non aspettavano altro: ritorna Death Stranding 2. Il volto mostrato nel trailer di Hideo Kojima sembra proprio appartenere a Léa Seydoux. Ecco il trailer del video gioco!

L’attrice francese Léa Seydoux, vincitrice della Palma d’oro a Cannes per La vita di Adele, ha prestato il suo volto nel video teaser della seconda stagione di Death Strading, il videogioco sviluppato da Kojima Productions con la collaborazione di Guerrilla Games per PS4 e PS5. I fan più accaniti hanno confrontato la foto dell’attrice con la grafica del poster nipponico. E tutto è fedele in modo inequivocabile.

Gli indizi dati dalla casa prima dell’ufficialità del trailer facevano presagire che la trama narrativa fosse qualcosa di diverso rispetto alla prima stagione. Death Stranding 2 è stato presentato durante gli The Game Awards a Los Angeles durante lo scorso 9 dicembre. No, non stiamo parlando di una pellicola cinematografica ma di un gioco che ha segnato gli appassionati del mondo del videogame. Il suo creatore è Hideo Kojima di Tokyo, 59 anni, autore di altri tanti giochi che hanno contrassegnato la cultura giapponese. Lo stesso è un amante del cinema: lo adora e lo scava a fondo.

Il cast della prima e seconda stagione di Death Stranding

Durante la prima stagione di Death Stranding abbiamo visto il famoso Norman Reedus di The Walking Dead, l’attrice di Maid Margaret Qualley, Mads Mikkelsen, il celebre Troy Baker di The last of us, Lindsay Wagner. Ora come ora, sono stati confermati questi nomi: Reedus, Seydoux e Baker con l’inattesa Elle Fanning e Shioli Kutsuna.

Cosa succederà nella seconda stagione

Allo stato attuale delle cose, c’è un grande alone di mistero sulla storia che sarà narrata nella seconda stagione. Il trailer fa capire e non capire, creando la giusta curiosità nei fan. Pare che nella seconda tranche della serie ritornerà molto probabilmente il personaggio di Fragile, impersonificato da Léa Seydoux nel capitolo nuovo, per la felicità dei suoi adepti.

Lo stesso Hideo Kojima ha dichiarato in una intervista che ha completamente riscritto la storia della seconda stagione. In particolare ha detto che:

“La trama di Death Stranding 2 era già pronta da prima della pandemia, ma dopo aver fatto quell’esperienza ho deciso di riscrivere tutto da capo”. Ha anche aggiunto che quando Keighley gli ha domandato come la pandemia avesse influenzato il game, ha aggiunto che: “Non volevo più predire alcun futuro, per questo l’ho riscritta.”