Ghostbusters: Afterlife, il sequel si farà. Regista e cast confermati

Ghostbusters: Afterlife, il sequel trova il suo regista, il cast principale tornerà

Secondo Deadline, lo scrittore di Ghostbusters: Afterlife Gil Kenan è stato ufficialmente scelto per dirigere l’imminente sequel della commedia horror di Sony Pictures. Kenan non è estraneo al genere horror, poiché in precedenza ha diretto Monster House, Poltergeist e Scream. Attualmente sta anche scrivendo il progetto senza titolo con il precedente regista Jason Reitman, inizialmente incaricato di dirigere il sequel. Il film è attualmente previsto per arrivare nelle sale il 20 dicembre 2023.

“Alcuni anni fa, mio ​​padre mi ha consegnato le chiavi di Ecto-1, e insieme abbiamo realizzato Ghostbusters: Afterlife”, ha detto Reitman in una nota. “Le parole non esprimeranno mai quanto sono grato di aver fatto un film con mio padre al mio fianco. È giunto il momento di consegnare quelle chiavi al mio partner creativo e collega Ghostbuster Gil Kenan, un brillante regista che manterrà vivo lo spirito di Spengler.

Posso solo sperare di fornirgli la stessa cura produttiva e il supporto che mio padre ha mostrato a me”. Inoltre, il prossimo capitolo della storia della famiglia Spengler presenterà anche il ritorno del cast principale, tra cui Carrie Coon, Paul Rudd e Mckenna Grace, che in realtà è stato il primo membro del cast a confermare il suo ritorno. La produzione dovrebbe iniziare all’inizio del prossimo anno. In precedenza era stato confermato che il sequel di Ghostbusters: Afterlife tornerà ufficialmente a New York City, l’ambientazione originale del franchise.

Dovrebbe anche svolgersi nel quartier generale della caserma dei pompieri che è stato protagonista dei primi due film di Ghostbusters e del riavvio di Paul Feig. Il film del 2021 ha incassato in tutto il mondo oltre 200 milioni di dollari al botteghino. Ha interpretato Carrie Coon, Mckenna Grace, Finn Wolfhard e Paul Rudd. Ha anche caratterizzato il ritorno delle star del franchise Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Sigourney Weaver e Annie Potts.