Alice, Darling: il trailer del film

È da poco disponibile il trailer di un film che arriverà nella sale cinematografiche statunitensi a fine mese, precisamente il 30 di dicembre. Stiamo parlando di Alice, Darling.

La pellicola, una produzione di Katie Bird Nolan, Lindsay Tapscott e Noah Segal, vede alla regia la regista Mary Nighy, mentre la sceneggiatura è ad opera di Alanna Francis.

Il cast

Per quanto riguarda il cast, il ruolo di attrice protagonista di Alice, Darling verrà ricoperto da Anna Kendrick. L’attrice e cantante statunitense classe ’85 ha iniziato a salire alla ribalta con una parte di secondo piano nella famosa saga di Twilight. In seguito, la filmografia dell’attrice è stata arricchita da altri film come Into The Woods o anche Pitch Perfect, fino ad arrivare all’ultimo lungometraggio Estraneo a bordo del 2021.

A completare il cast ci sono poi anche Kaniehtioo Horn, Charlie Carrick e Wunmi Mosaku.

La trama di Alice, Darling

La trama del film vede come protagonista una ragazza di nome Alice. Quest’ultima, come si può vedere anche dal trailer, pianifica con i propri amici più stretti una vacanza di una settimana. La ragazza è però alle prese da tempo con un invasivo e invadente fidanzato, con la nostra protagonista costretta a mentirgli per poter riuscire ad unirsi ai propri amici.

L’ossessivo ragazzo riesce però a scoprire i reali piani della sua fidanzata, decidendo alla fine addirittura di seguirla nella sua vacanza. A un certo punto gli amici di Alice arrivano così a scoprire della relazione tossica che sta vivendo quest’ultima.

La storia di Alice, Darling è dunque quella di una donna che cerca di ritrovare sé stessa e soprattutto di affermare la propria libertà, pericolosamente minata da un fidanzato violento e pericoloso. Un traguardo difficile da raggiungere, con Alice che dovrà essere in grado di tirare fuori tutto il proprio coraggio e la propria forza di volontà per sfuggire al controllo ossessivo di Simon.

Gli altri lavori di Mary Nighy

Mary Nighy, inglese classe 1984, si trova alle prese con il suo primissimo lungometraggio. Prima di Alice, Darling, la regista aveva infatti diretto esclusivamente cortometraggi tra cui spicca soprattutto Lulu and Player, presentato in anteprima al Miami Short Film Festival nel 2008.