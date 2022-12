Un biglietto in due: ve lo ricordate? Potrebbe tornare al femminile

Sì, avete letto bene! Il film cult degli anni 80 “Un biglietto in due” potrebbe essere ripreso con un rifacimento tutto rosa. Vuoi saperne di più? Leggi cosa sappiamo finora!

Il cinema a cui siamo stati abituati negli ultimi 10 anni è pieno zeppo di rifacimenti, di prequel e di capitoli a corredo della storia principale. Tutte queste altre trame narrative riprendono le pellicole più famose. L’inclinazione del revival questa volta è capitata (o meglio, capiterà) alla commedia molto famosa negli anni ottanta dal titolo Un biglietto in due vista da un’altra prospettiva.

L’attrice e produttrice cinematografica Drew Blyth Barrymore – famosissima per Gertie, la bimba in E.T. l’extra-terrestre, Dylan Sanders in Charlie’s Angels (2000) e Lucy in 50 volte il primo bacio – ha dichiarato che vorrebbe un rifacimento della commedia in una versione originale e mai fatta prima.

Cosa si parla in “Un biglietto in due”?

Il film di John Hughes si concentra sulla disavventura di Neal Page, rigido e pignolo pubblicitario, che vorrebbe poter tornare dalla sua famiglia per la Festa di Ringraziamento. Il suo volo, però, viene cancellato dalla compagnia aerea per cause di forza maggiore meteo. Da qui, inizia la sua avventura con Deal Griffith, estroverso e confuso venditore, compagno di viaggio non proprio perfetto. I due viaggiano insieme verso casa.

Il desiderio di Drew Barrymore? Un remake del film con la sua amica del cuore

La stessa Drew Barrymore, durante una puntata del suo programma televisivo The Drew Barrymore Show, ha confessato ad Adam Sandler (collega e amico con cui ha lavorato in 50 volte il primo bacio) il suo grande desiderio. Drew ha già pensato a tutto: lei e la sua amica storica Cameron Diaz nei panni di John Candy e Steve Martin. Il film non sarà solo ed esclusivamente al femminile, ma ci sarà sicuramente una componente maschile nei ruoli secondari.

Negli anni anche altri registi e attori avevano ipotizzato di metter su un nuovo rifacimento della pellicola originale, anche star come Will Smith (54 anni) e Kevin Heart (43 anni), rispettivamente nei ruoli di Steve Martin e di John Candy. Allo stato attuale delle cose, però, non è stato ufficializzato alcun adattamento, ma l’idea originale di Drew Barrymore, che vede una vera e propria svolta della coppia al femminile, potrebbe colpire qualche grande casa cinematografica interessata al progetto. Nell’attesa di notizie ufficiali, possiamo riguardarci il cult su Paramount Pictures.