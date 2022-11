Ballerina: Anjelica Huston torna nel suo ruolo per lo spin-off di John Wick

La saga di John Wick ha una trama talmente ben strutturata, che il franchise è riuscito a trovare l’ispirazione anche per uno spin-off. Stiamo parlando di Ballerina, dove troveremo anche la bravissima Anjelica Huston.

È ufficiale, Anjelica Huston ha firmato per far parte del cast definitivo dello spin-off della saga cinematografica John Wick insieme al favoloso Keanu Reeves.

Oltre ai due volti noti sopra citati, sappiamo che insieme a loro torneranno anche Ian McShane e Ana De Armas. Insomma i primi nomi non lasciano ombra di dubbio sul fatto che anche questo spin-off, Ballerina, sarà molto intrigante.

Cosa sappiamo di Ballerina finora?

Ballerina è lo spin-off (come dicevamo prima) della saga di John Wick, capitanata dal grande Keanu Reeves. L’ispirazione per questo film è nata ad una scena particolare vista in John Wick 3, dove la bravissima Anjelica Huston interpretava il ruolo della Direttrice più fredda di sempre. Lei capitanava la Ruska Roma, la quale reclutava e addestrava le assassine ballerine. Come ha poi concluso la produttrice Erica Lee: “Anjelica Huston è un’icona e non è altro che la regalità di Hollywood. Il mondo di John Wick è arricchito dalla sua imponente presenza sullo schermo”.

Finora sappiamo che lo spin-off di John Wick, Ballerina, non ha ancora una data di pubblicazione in quanto la società di distribuzione Lionsgate è in post-produzione con John Wick: Capitolo 4 in uscita a marzo del 2023. I nomi del cast certi per ora sono solo quelli di Anjelica Huston, Keanu Reeves, Ian McShane e Ana De Armas che riprenderanno i loro ruoli tradizionali.

La trama sarà ad alto tasso adrenalinico

Per ora a parte queste poche informazioni, sul film Ballerina sappiamo ancora molto poco. La casa produttrice ha rilasciato una breve trama ufficiale. Quello che abbiamo capito è che lo spin-off di John Wick si concentrerà su di una giovane assassina la quale cercherà vendetta contro le persone che hanno ucciso la sua famiglia.

Il film Ballerina con protagonisti Anjelica Huston, Keanu Reeves e soci, sarà diretto da Len Wiseman e scritto da Shay Hatten. Il film inoltre sarà supervisionato da James Myers per Lionsgate e prodotto da Basil Iwanyk, Erica Lee, Keanu Reeves e Chad Stahelski.

Oltre al quarto capitolo di John Wich e allo spin-off Ballerina, la casa produttrice ha confermato che uscirà anche una serie prequel divisa in tre parti di nome Continental.