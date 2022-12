Winnie the Pooh e tutti gli episodi dei cartoni animati a tema natalizio

Il Natale è ormai vicino, perché non approfittarne per fare un ripasso generale degli episodi speciali dei cartoni animati a tema? Da Winnie the Pooh a Futurama: ce ne sono tantissimi!

Il Natale si avvicina e una cosa è certa: ogni cartone animato famoso farà uscire almeno un episodio speciale. Nel corso degli anni, infatti, ne sono usciti tantissimi, qual è il vostro preferito?

Winnie the Pooh

In questo episodio speciale, Winnie the Pooh e i suoi amici vengono aiutati da Christopher Robin a scrivere una lettera a Babbo Natale. L’orsetto, però, decide di spacciarsi per Babbo Natale e consegnare tutti i regali richiesti.

I fantagenitori

Timmy ama il Natale, è la sua festa preferita. Lo ama così tanto da… desiderare che ogni giorno sia il 25 dicembre! All’inizio sembra divertente e bellissimo, ma dopo diversi giorni il desiderio comincia a ritorcergli contro…

6Teen

Caitlyn cerca di convincere i suoi amici ad andare al centro commerciale con lei per comprare i regali di Natale, dopo che hanno organizzato un Secret Santa. Presto, tuttavia, la giornata si rivela molto diversa da come l’aveva programmata.

Spongebob

E come non citare l’episodio di Natale di Spongebob? La spugna gialla più famosa del mare viene a conoscenza della tradizione di Babbo Natale dalla scoiattolina Sandy e cerca di convincere tutti gli abitanti di Bikini Bottom ad abbracciare questa nuova festa. Squiddy, tuttavia, non ne è affatto felice.

Futurama

Fry non vede l’ora che sia Natale, ma nessuno lo ha avvertito che nel 3000 è una festa molto diversa da come la ricordava. Ora Babbo Natale è un robot che di notte si aggira nelle strade per punire chi si è comportato male durante l’anno.

Adventure Time

La notte di Natale Finn e Jake trovano delle misteriose videocassette abbandonate da Re Ghiaccio. Decidono di guardarle, senza sapere che in realtà contengono un terribile segreto.

Hey Arnold!

Dopo aver pescato il suo nome per il Secret Santa, Arnold deve fare un regalo al signor Hyunh. Tutto passa in secondo piano quando la piccola Mai scompare e lui e Gerald decidono di cercarla.

Il Mignolo col Prof

Chi ha detto che anche due topi da laboratorio non possono festeggiare il Natale? Il Prof, però, ha un altro piano: infiltrarsi nella fabbrica di Babbo Natale insieme a Mignolo.

I Flintstones

Fred Flintstones vuole assolutamente fare un bel regalo di Natale alla sua famiglia e ai suoi amici, così decide di lavorare part-time in un centro commerciale travestendosi da Babbo Natale…

Questi sono alcuni degli episodi speciali natalizi più famosi! Quali altri aggiungereste?