Jeffrey Dean Morgan infortunio sul set di TWD

Jeffrey Dean Morgan è entrato alla fine della sesta stagione nel cast ufficiale di The Walking Dead, a pochi giorni dalla messa in onda dell’ultimo episodio della serie, l’attore ha raccontato degli infortuni subiti durante le prove.

The Walking Dead è la serie tv horror più famosa e seguita di sempre, basata su di un futuro apocalittico popolato dagli zombie con i personaggi umani rimasti che dovevano a fatica sopravvivere. La prima puntata è andata in onda nel 2010 e il 20 novembre 2022 dopo ben 11 stagioni, lo show ha concluso le riprese con la messa in onda dell’episodio conclusivo della storia.

Di infortuni sul set in questi lunghi 11 anni ce ne sono stati diversi, i più clamorosi sono quelli subiti da Jeffrey Dean Morgan, il Negan della serie tv. Nonostante il dolore, l’attore ha continuato a recitare nell’undicesima stagione e adesso si sta preparando alla serie spin-off incentrata tutta sul suo personaggio.

Dead City riporterà i fan nel mondo degli zombie

Il 20 novembre 2022 è andata in onda l’episodio conclusivo della storia di The Walking Dead dopo ben 11 anni dalla trasmissione della prima puntata. Il finale della serie ha diviso i fan, in quanto non tutti sono stati contenti di come si sono svolti i fatti conclusivi. A quanto pare l’ultimo episodio è stato modificato per dare spazio a due cameo shock che hanno fatto da apripista ai prossimi due spin-off prossimamente in tv.

Uno tra questi spin-off è quello basato interamente sul personaggio di Jeffrey Dean Morgan, Negan, il leader del clan dei Salvatori, armato di mazza chiodata. Stiamo parlando di Dead City, il quale andrà in onda con molta probabilità da aprile 2023. Questo spin-off non è l’unico in programma, in quanto il franchise di TWD non ha ancora intenzione di mollare la presa su questo argomento, oltre alla serie infatti ci sono altri progetti che verteranno sui personaggi del cast.

Tutta colpa delle scarpe…

Jeffrey Dean Morgan, a distanza di pochi giorni dalla fine di The Walking Dead, ha rilasciato un’intervista a Insider, dove ha confessato di aver subito due infortuni da quando è entrato a far parte del cast. Il primo al naso, durante una scena di combattimento con Andrew Lincoln, il quale gli tirò un pugno troppo forte e gli ruppe il naso.

Il secondo vede protagonista sempre Morgan, il quale ha ammesso di essersi rotto entrambi i piedi, ma per amore dello show ha continuato a girare le scene anche se avrebbe dovuto sottoporsi ad un intervento.

“Mi sono fratturato i piedi. Onestamente credo di aver indossato delle scarpe non molte comode e di essere atterrato male dopo aver saltato diverse volte. All’inizio non era niente, una frattura sottile. Poi è peggiorata. Le ossa del tallone non sono più lisce. Dovevo operarmi tra la serie e il nuovo show, Dead City. Ho avuto tre mesi di tempo, poi sono andato in Spagna per girare uno spot e ho avuto un’ernia. Mi sono dovuto operare ma ho detto fan***o, il mio piede ce la farà”.