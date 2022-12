Morta l’attrice June Blair, stella della televisione anni ’50 e ’60

All’età di 90 anni è deceduta June Blair, una delle attrici americane più importanti degli anni ’50 e ’60.

Solo poche ore fa è arrivata la notizia della scomparsa di June Blair. L’attrice aveva novant’anni e, in realtà, è morta il 4 dicembre, ma il decesso è stato annunciato ufficialmente dalla nipote Tracy Kristine Nelson su Facebook solo poche ore fa. Tra gli anni ’50 e 60 era stata uno dei volti più famosi del mondo della televisione americana: uno dei suoi ruoli più celebri è stato nella docu-serie The Adventures of Ozzie and Harriet, mai arrivato in Italia.

The Adventures of Ozzie and Harriet negli Stati Uniti ha avuto un enorme successo ed è stato una delle prime docu-serie. Lo show mostrava le vite degli attori e cantanti Ozzie e Harriet Nelson, che interpretavano se stessi. E’ andata in onda dal 1952 al 1966, per un totale di quattordici stagioni e ben 435 episodi. Nella serie erano presenti anche i veri figli della coppia, David e Ricky, che sono poi diventati tra i primi attori bambini a crescere davanti allo schermo televisivo, condividendo la propria infanzia e adolescenza con il pubblico.

Dopo il matrimonio con David Nelson, in quanto nuovo membro della famiglia, anche June Blair iniziò a fare parte dello show, comparendo con regolarità.

June Blair, da Playboy a The Adventures of Ozzy and Harriet

June Blair non è stata solo un’attrice, ma anche una modella. Da giovane, è comparsa più volte su Playboy: il suo numero più noto è quello del gennaio del 1957, quando venne scelta come Playmate del mese. Ha iniziato a lavorare anche in televisione nel 1954 e, dopo aver intrapreso la storia d’amore con David Nelson, ha cominciato ad apparire in The Adventures of Ozzy and Harriet anche lei.

I due si erano conosciuti alla fine degli anni ’50 e, prima di mettersi insieme, lei aveva avuto un’importante relazione con il cantante Nino Tempo. La storia finì perché lui si innamorò di un’altra artista dell’epoca, Lindsay Crosby. Dopo questa rottura, June Blair si fidanzò con David Nelson, per poi sposarlo nel 1961. La coppia ha avuto due figli, Daniel e Jamie e ha poi divorziato nel 1975. David Nelson è poi deceduto nel 2011.

L’attrice lasciò la carriera televisiva dopo la fine della serie, ma prima aveva lavorato a numerosi film per il piccolo schermo negli anni ’50, tra cui Hell Bound, The Rabbit Trap e The Island of Lost Women. Tuttavia, queste pellicole non sono mai arrivate in Italia.