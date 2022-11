Amy Adams parla del ritorno di Henry Cavill nei panni di Superman

L’attrice che ha interpretato Lois Lane, Amy Adams ha detto cosa ne pensa sul ritorno del collega Henry Cavill, nei panni di Superman. Ci sarà anche lei al suo fianco?

Amy Adams, il 18 novembre approderà sulla piattaforma di streaming di Disney Plus con il suo Come per Disincanto, sequel del fortunato film Come D’Incanto uscito sul grande schermo 15 anni fa accanto a nomi illustri come Patrick Dempsey e James Marsden.

Durante la premiere di Come per Disincanto ai microfoni di Variety, Amy Adams ha parlato anche del ritorno di Henry Cavill nei panni di Superman. Ha chiarito anche la sua posizione su di un suo possibile ritorno a vestire i panni di Lois Lane accanto al collega.

Superman e Lois Lane

L’uomo d’acciaio è un film del 2013 ed è il primo capitolo del DC Extended Universe, in cui vediamo comparire Henry Cavill nei panni di Superman e Amy Adams nei panni di Lois Lane. La storia verte sulle avventure del super eroe con la S marchiata sul petto e del suo grande amore Lois. Con l’alter ego di Clark Kent, monitorizza quello che succede a Metropolis tra un articolo e l’altro, nascondendosi dietro i suoi grandi occhiali neri.

Di Superman nel corso degli anni ne abbiamo visti tantissimi, a partire dall’unico e inimitabile Christopher Reeve fino ad arrivare ai vari personaggi di oggi. Su Cavill si è sempre espresso in maniera forte e convinta il regista Zack Snyder il quale ha voluto lui da subito definendolo come: “la scelta perfetta per indossare la mitica S di Superman”. Per conto suo anche l’attore si è sempre sentito onorato di vestire i panni del super eroe. Anche Amy Adams ha recitato in maniera brillante a canto a Cavill, la loro sintonia era perfetta. Chissà se torneranno a lavorare insieme?

Tornerà Amy Adams con Lois Lane?

Henry Cavill come appunto dicevamo è stato uno tra i migliori Superman finora interpretati, lo abbiamo visto in diversi film fino ad arrivare al piccolo cameo in cui ha recitato nel medesimo ruolo in Black Adam di The Rock. Sicuramente uno spunto per vederli nuovamente recitare assieme.

In una recente intervista Amy Adams si è dimostrata subito entusiasta sul fatto che il collega Cavill tornerà nel prossimo Superman:

“Lo so, non è fantastico? Sono venuta a saperlo credo da mio marito. Sono davvero felice per lui, è un Superman eccezionale e sono molto emozionata!”.

Alla domanda se anche lei tornerà a vestire i panni di Lois, non si è sbilanciata molto dicendo appunto:

“Nessuno mi ha contattata a riguardo. Se sarò di nuovo io, fantastico. Ma se daranno il ruolo a un’altra attrice… insomma, il ruolo di Lois è stato negli anni interpretato da tante attrici straordinarie, quindi supporterò totalmente qualsiasi scelta facciano in merito e qualsiasi direzione prenderanno per il personaggio”.