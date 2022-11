Cosa ne pensa Dwayne Johnson del ritorno di Cavill come Superman?

Protagonista dell’ultimo film della DC Comics Black Adam, Dwayne Johnson ha voluto rilasciare delle dichiarazioni in merito al Superman interpretato da Henry Cavill.

In Black Adam, ultimo film in ordine di uscita del DC Universe, ha fatto il suo ritorno nelle vesti di Superman l’attore Henry Cavill: Dwayne Johnson ha detto la sua sul suo collega.

Da sempre in competizione con la Marvel e desiderosa di eguagliare il successo raggiunto nel corso degli anni dall’MCU, la DC ha fatto uscire ormai da un po’ il suo ultimo film, ovvero Black Adam.

Il film, undicesima pellicola del DC Universe uscita questo 2022 e diretta da Jaume Collet-Serra, vede protagonista Dwayne Johnson ed è stato caratterizzato anche e soprattutto dal ritorno nelle vesti dell’amato supereroe Superman di Henry Cavill, già protagonista tra l’altro anche della serie di The Witcher.

Le parole di Dwayne Johnson su Henry Cavill

Dwayne Johnson, nel corso di un video che celebra il primo posto di Black Adam tra i film su iTunes, si è espresso con grande entusiasmo in merito al ritorno di Henry Cavill, rivelando l’opposizione iniziale della Warner Bros alla cosa.

“Per presentare Black Adam come uno degli esseri più potenti di Washington hanno riportato indietro la più potente e inarrestabile forza di tutti i tempi di qualsiasi universo“. Queste alcune delle dichiarazioni dell’attore, che ha poi proseguito: “Sapete ovviamente di chi sto parlando. Io e il cofondatore della Seven Bucks Dany Garcia ci siamo impegnati per anni per far ritornare in scena Henry Cavill. Dopo anni di conversazioni strategiche non avremmo mai accettato un no come risposta“.

Le altre dichiarazioni

Johnson ha continuato affermando che non avrebbe avuto alcun senso da un punto di vista strategico e non solo continuare a portare avanti l’universo cinematografico della DC senza coinvolgere nel progetto il personaggio di Superman, che in questi anni è ormai collegato strettamente alla figura di Henry Cavill: “Lui è il Superman della nostra generazione, il più grande e importante di tutte le altre versioni di questo personaggio“.

“È impensabile oltre che assolutamente illogico costruire questo universo condiviso senza che sia presente il più grande supereroe di tutti i tempi. Credo inoltre che nessun altro Superman possa essere paragonato per importanza a quello di Cavill, senza voler ovviamente mancare di rispetto agli altri attori che lo hanno interpretato come Christopher Reeve. Puoi inventarti tutto quello che vuoi, ma alla fine tutto ruota inevitabilmente intorno a questa figura“.