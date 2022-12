Il biopic sui BeeGees ci sarà e la regista è donna

Il biopic tanto atteso sui BeeGees ci sarà ma con una nuova regista, stiamo parlando di Lorene Scafaria, la quale ha accettato di portare avanti il progetto redatto dalla Paramount Pictures.

In questi anni di biopic ne abbiamo visti molti, anche perché al pubblico piace molto vedere sul grande schermo le storie più dettagliate sulla vita dei loro beniamini. Ricordiamo infatti il successo per quanto riguarda Elvis, Bohemian Rhapsody, Rocketman e così via.

Dopo tanti tira e molla sta per arrivare un altro film biografico molto atteso, stiamo parlando della storia dei BeeGees. Ancora senza un titolo, il film è stato finalmente “messo in cantiere”, dopo aver trovato la regista, stiamo parlando di Lorene Scafaria.

Nel film anche Barry Gibb

I BeeGees sono stati un gruppo britannico di enorme successo formatosi nel 1958 dall’idea dei tre fratelli membri del gruppo, stiamo parlando di Barry, Robin e Maurice Gibb. Hanno cantato canzoni che accompagnano tutt’ora film molto famosi come La Febbre del sabato sera, Staying Alive e così via.

Hanno raggiunto un successo mondiale, eguagliato dai colleghi Beatles, ricevendo anche un posto nella Rock and Roll Hall of Fame nel 1987. Tra le canzoni più famose ricordiamo Stayin’ Alive, Saturday Night Fever, More Than a Woman e tante altre.

Purtroppo i fratelli Robin e Maurice Gibb sono morti per problemi di salute, l’unico superstite è Barry, il quale parteciperà anche nel film incentrato sulla sua vita.

Cosa sappiamo sul film dei BeeGees?

Per il momento non ci sono molte notizie sul film biopic dei BeeGees in quanto è ancora in lavorazione. Attualmente non c’è neanche l’idea del titolo, in quanto il film è stato un progetto per molti anni, ma non era stato preso in considerazione.

In primis avrebbe dovuto essere il regista, John Carney a prendere parte al progetto, tuttavia a causa di impegni lavorativi inconciliabili, ha dovuto rinunciare al film. Ecco giunta quindi in seconda battuta la regista Lorene Scafaria, la quale ha accettato di dirigere il film prodotto dalla Paramount Pictures. Insieme a lei nello staff saranno presenti anche John Logan e Barry Gibb, chiamato per dare con la sua testimonianza diretta autenticità e verità al film in oggetto.

Per sapere come sarà il biopic sui BeeGees di Lorene Scafaria, già regista di film quali Hustlers e Nick & Norah – Tutto Accadde in una Notte? non vi resta che aspettare future news in merito al film. Per ora anche i membri del cast sono ancora in fase di selezione.