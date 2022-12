Bruce Lee: in arrivo il biopic diretto da Ang Lee

Il regista Ang Lee si occuperà della regia di un biopic su Bruce Lee, figura leggendaria e icona delle arti marziali.

È in arrivo un nuovo film biografico sulla leggenda di Bruce Lee: a far parte del cast della pellicola di Ang Lee dovrebbe esserci anche il figlio Mason Lee.

Grandi notizie per tutti i fan del mitico Bruce Lee. La leggenda del cinema e delle arti marziali sta infatti per essere immortalata in nuovo biopic a lui dedicato.

Il progetto verrà alla fine affidato alla regia di Ang Lee. A portare sul grande schermo questa biografia sarà dunque il regista vincitore di due premi Oscar per I segreti di Brokeback Mountain nel 2006 e per Vita di Pi nel 2013, e tra le cui opere figurano altri titoli molto importanti come Ragione e sentimento, La tigre e il dragone, Hulk e Gemini Man.

Il biopic di Ang Lee

Questo progetto è già in fase di sviluppo presso la 3000 Pictures di Sony sotto la supervisione di Elizabeth Gabler e Marisa Paiva. Adattatore della sceneggiatura Dan Futterman, che ha lavorato in passato ad altri importanti film di tipo biografico come Capote o anche Foxcatcher.

Il cast del biopic, che comprende tra i suoi produttori Shannon Lee, Ben Everard, Brian Bell, Lawrence Grey e lo stesso Ang Lee, vedrà come attore protagonista il figlio di Bruce Mason Lee, che ha già recitato in film come Lucy e Una notte da leoni II.

Le dichiarazioni di Ang Lee

A parlare del progetto relativo a questo film è stato il regista Ang Lee: “Mai considerato come né completamente cinese né completamente americano, Bruce Lee ha rappresentato una sorta di ponte tra l’Occidente e l’Oriente. Ha portato all’introduzione e allo sviluppo del Kung Fu nel mondo, è stato un vero scienziato del combattimento oltre che una vera e propria icona in grado di rivoluzionare profondamente non solo le arti marziali ma anche il cinema d’azione“.

Il regista ha poi proseguito: “Ho accettato di occuparmi della regia di questa pellicola perché mi sento in dovere di raccontare la storia di questa persona brillante e unica, che attraverso passione e duro lavoro è riuscita a trasformare tutti i propri sogni apparentemente impossibili in realtà“.

La leggenda di Bruce Lee

Considerato unanimemente come l’artista marziale più influente di tutti i tempi, Bruce Lee, con i suoi film, ha reso celebre le arti marziali nell’intero Occidente. Tra le sue pellicole più famose si potrebbero menzionare tra le altre Il Furore della Cina colpisce ancora, Dalla Cina con furore o anche L’urlo di Chen terrorizza anche l’occidente.

Numerosi poi i documentari e i film biografici incentrati sulla sua straordinaria vita: tra questi quello forse più significativo è Dragon: The Bruce Lee Story del 1993 di Rob Cohen.