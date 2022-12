Rush Hour 4 in preparazione: Jackie Chan lo conferma

Dopo più di quindici anni dall’ultimo film del franchise, Jackie Chan conferma che Rush Hour 4 è finalmente in preparazione.

Il povero Jackie Chan, come ha confermato lui stesso in una recente intervista, aveva perso le speranze di poter entrare a far parte degli attori di punta di Hollywood. Oltre ai ruoli di poliziotto orientale, non gli venivano affidati altri ingaggi.

Ecco perché l’attore, stuntman e funambolo, pensava addirittura di lasciare perdere questo lavoro. Meno male che non l’ha fatto, visto il successo internazionale dei suoi film. Tra i tanti lavori, i film con cui ha sbancato al botteghino sono quelli del franchise di Rush Hour. Finalmente dopo tanti anni torneremo a vedere l’ispettore Lee e il detective Carter di nuovo in azione in Rush Hour 4.

Tutto ebbe inizio nel 1998…

Era il 1998 e uno stufo Jackie Chan veniva invogliato dal suo manager a partecipare a questo film, poco quotato dallo stesso attore. Come lui stesso ha raccontato:

“Avevo provato così tante volte ad andare a Hollywood, che a un certo punto dissi basta, perché il mio inglese non è abbastanza buono, non è la mia cultura, non amano questo genere di action. Il mio manager mi disse ‘guarda, c’è una sceneggiatura, si intitola Rush Hour. E io: ‘la polizia di Hong Kong? Non lo faccio’. E lui ‘Jackie, perché non provi un’ultima volta?’ e io ‘va bene, ma è l’ultima’”.

Fortunatamente per Jackie Chan, quella scelta fu molto saggia in quanto, Rush Hour – 2 mine vaganti, sbancò al botteghino, guadagnando solo nel primo week-end ben 70 milioni di dollari. Il dinamico duo Jackie Chan/Chris Tucker funzionò talmente tanto insieme, che gli attori furono scritturati anche per Colpo grosso al drago rosso – Rush Hour 2 e Rush Hour – Missione Parigi. Questa fortunata trilogia ebbe un grosso successo e i fan hanno amato questi film da record.

Incerto il nome del regista

Durante l’incontro al Red Sea Film Festival, un Jackie Chan molto entusiasta, ha confermato che finalmente dopo tanti anni, Rush Hour 4 è in preparazione. La notizia certa è che i due protagonisti riprenderanno i loro ruoli di sempre, anche perché gli stessi attori hanno sempre sperato in un quarto capitolo.

Lo stuntman di Bruce Lee però non ha rivelato ulteriori dettagli in merito a Rush Hour 4. Non si hanno notizie in merito al regista. I primi tre capitoli sono stati diretti da Brett Ratner, ma è lecito avere qualche dubbio se prenderà o meno il suo posto da regista, dopo lo scandolo delle molestie sessuali di cui si è reso protagonista.

Per ora non si sanno altre informazioni, come il resto del cast o la trama. Quello che si presuppone è che il mitico Chan con i suoi 68 anni di età, probabilmente non si cimenterà più in quei pericolosi stunt che l’hanno reso una leggenda.