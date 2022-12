Black Adam: flop commerciale del film della DC

Il film Black Adam, per ora ultimo capitolo del cosiddetto DC Universe, non ha ottenuto il successo che ci si sarebbe aspettato immediatamente prima della sua uscita nei cinema.

I numeri di Black Adam, film della DC con Dwayne Johnson nei panni del protagonista: l’ultima fatica dell’Universo cinematografico DC si è purtroppo rivelato un flop dal punto di vista commerciale.

Lo scorso 20 di ottobre è arrivato nelle sale cinematografiche italiane uno dei film più attesi di questa parte finale del 2022. Stiamo parlando di Black Adam, ultima pellicola al momento del DC Universe.

Il film con Dwayne Johnson nei panni del supereroe Black Adam, trasposto per la prima volta sul grande schermo, aveva il compito di risollevare la DC dal punto di vista cinematografico, ma l’obiettivo non sarebbe stato assolutamente centrato.

Black Adam: numeri deludenti al botteghino

Negli ultimi anni, a partire dall’avvento del Marvel Cinematic Universe, si è assistito all’uscita di un numero spropositato di film dedicati ai supereroi dei fumetti. Una tendenza che non sembra diminuirà tanto presto, con le numerose serie tv relative che stanno al contrario ulteriormente aumentando il ventaglio di prodotti a disposizioni degli utenti.

Caratteristica di queste pellicole, a volte anche indipendentemente dalla loro qualità effettiva, è quella di attrarre in sala una quantità considerevole di spettatori, con numeri al botteghino spesso e volentieri più che soddisfacenti. Lo stesso non si può certo dire però per quanto riguarda Black Adam, undicesimo lungometraggio della DC che ha dato inizio a questo progetto con L’uomo d’acciaio del 2013.

Il film, diretto da Jaume Collet-Serra, è stato duramento criticata già prima della sua venuta nei cinema anche dallo stesso pubblico, e i numeri al botteghino hanno purtroppo confermato tutto ciò. Gli incassi, circa 400 milioni di dollari, non sarebbero in realtà bassi, ma a pesare vi è il fatto che per la produzione ci sono voluti addirittura più di dieci anni. Un dato, questo, che può far presumere che la cifra stanziata per il film possa essere in realtà ben superiore ai 195 milioni di euro.

La campagna promozionale

Ad aggravare il bilancio generale vi sono inoltre i dati relativi all’ambito commerciale. Per la campagna promozionale del film, secondo quanto riportato da Variety, sarebbero stati spesi circa 80 milioni di dollari, somma comunicata ufficialmente dalla Warner Bros. Per rientrare totalmente nelle cifre che sono state spese per l’intero progetto bisognerebbe dunque incassare all’incirca altri 200 milioni di dollari, traguarod reso complicatissimo dal fatto che il film è ormai presente in poche sale.

Le perdite si aggirerebbero in sintesi tra i 50 e i 100 milioni di dollari, ma la stessa Warner Bros ha voluto fare chiarezza affermando come bastino ampiamente gli incassi già ottenuti per chiudere in positivo il bilancio. Ciò grazie ad altri fattori come i diritti per lo streaming, non ancora acquistati, e alla vendita home digital.