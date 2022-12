Scream 6: cosa ha detto Melissa Barrera del prossimo film

Scream 6. Melissa Barrera ha detto che per il sequel ci saranno grosse novità. Totalmente diverso dal francise.

Con l’ultimo Scream, i produttori hanno cercato di mantenere fede e rispetto al franchise ma con Scream 6 a quanto pare questo non sarà più possibile: vuoi perché i tempi sono cambiati o perché la saga non riscuote più il successo come nel primo, ritenuto dalla critica una vera e propria rivoluzione del genere horror.

A dircelo è l’attrice Melissa Barrera che in un intervista con Christina Radish di Collider, ricopre il ruolo della protagonista, Sam Carpenter. L’attrice. regina delle urla indiscussa, ha accolto molto bene la richiesta di parlare del prossimo sequel del film che uscirà a marzo 2023 per opera questa volta del duo di registi Matt Bettinelli-Opin e Tyler Gillett.

Durante l’intervista a quanto pare Berrera si è lasciata scappare che il film non tratterrà nulla dal punto di vista dello splatter: non ci sarà sangue. Ha però aggiunto che:” Il sesto film sarà 20 volte più mortificante” perché porterebbe l’assassino iconico del film, Ghostface, nelle strade di New York per la prima volta.

Ecco la prima novità quindi: dall’essere un Horror “casalingo”, girato in un’unica ambientazione, Scream si rinnova e aggiunge più scenari e un nuovo mondo di possibilità alla trama. Il film dovrebbe uscire nelle sale l’anno prossimo, nel marzo 2023 e il nuovo cast sperimenterà una mancanza di umanità circondato da persone che si rifiutano di farsi coinvolgere. Nonostante l’isolamento, ci saranno comunque bagni di sangue.

L’intervista a Melissa Berrera

Come ha anche detto Randy Meeks che nel film interpreta Jamie Kennedy, i sequel possono significare solo una cosa: “Più sangue, più sangue. Il tuo pubblico principale se lo aspetta, devi fare cose spettacolari che ti facciano dimenticare i film precedenti”.

Durante la sua intervista le abbiamo chiesto come ci si sente ad entrare in un franchise ormai consolidato, che è un pò come se ne acquisisse l’eredità: un ruolo da protagonista alla fine è davanti i riflettori. Nel caso di Berrera, lei ha ereditato letteralmente il trauma di Woodsboro nei panni di Sam Carpenter, la figlia di uno degli assassini originali si Scream.

Ma nonostante la pressione di un ruolo così importante e così calcato nella saga, l’attrice adora il franchise e la famiglia che ha creato con il cast: “C’è anche qualcosa di davvero davvero speciale e unico nel fandom di Scream. Sanno che fanno parte della squadra, che devono presentarsi per noi se ne vogliono un altro e lo hanno fatto.”. In particolare, l’argomento che molto premeva ai fan era proprio il livello di brutalità presente nel film a cui l’attrice ha risposto con: “C’era un detto sul set perché i registi chiedevano sempre più sangue e più sudore. Volevano sempre solo di più: ‘ più spritz di sangue’ era il detto perché ne avrebbero voluto di più. Con l’ultimo Scream, erano in punta di piedi e crecavano di essere molto rispettosi di ciò che il franchise era stato, fino al quel momento e di tenere a bada i loro sogni cruenti interiori. Ma con questo, hanno detto ‘ Stiamo andando fuori di testa’. “.