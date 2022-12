Bradley Cooper smetterà di recitare?

Bradley Cooper ha rivelato di aver seriamente preso in considerazione in passato l’idea di smettere con il cinema e con la recitazione.

Uno degli attori più amati e apprezzati dal pubblico degli ultimi anni ha svelato i retroscena in merito ai suoi dubbi passati svelando chi è stato in grado di fargli cambiare idea.

Tra i protagonisti in assoluto più amati dell’universo cinematografico di questi ultimi anni è impossibile non inserire Bradley Cooper, uno dei più grandi talenti della propria generazione in grado di lasciare il segno con interpretazioni magistrali in numerosi film di successo.

La star di pellicole come per esempio American Sniper e A star is born, film da lui stesso diretto e capace di ottenere un gran numero di candidature agli Oscar del 2019 tra cui quella di miglior attore protagonista per il diretto interessato, ha rivelato di recente di aver attraversato un periodo molto complicato dal punto di vista professionale, che lo avrebbe portato addirittura a considerare la possibilità di dire basta con il mondo della recitazione.

I dubbi di Bradley Cooper e il dietrofront

Lanciatosi ormai in pieno anche nel mondo della regia, Bradley Cooper ha svelato, nel corso di un’intervista per Variety, di essere stato soggetto ad una sorta di crisi dovuta a sua volta ad una fase di profondo stress.

Ad avergli fatto cambiare idea e ad aver reso così possibile il dietrofront, come rivelato dall’attore, è stato Paul Thomas Anderson. Il talentuosissimo regista, autore di opere come Magnolia, Il Petroliere e Il filo nascosto, ha portato nel 2021 nelle sale cinematografiche Licorice Pizza, film di tipo drammatico e sentimentale che comprendeva nel proprio cast anche lo stesso Cooper. L’attore salito alla ribalta grazie alla parte di primo piano nella trilogia de Una notte da leoni, interpreta in questa pellicola ambientata negli anni settanta un personaggio fuori dagli schemi che riesce ad avere una certa influenza sul protagonista.

Non di certo uno dei suoi ruoli più importanti, ma sicuramente quello che ha in pratica salvato la sua carriera da attore. A spingere Bradley Cooper verso la decisione di dedicarsi esclusivamente alla regia l’enorme successo ottenuto con A star is born, film rimasto nell’immaginario collettivo per la collaborazione con Lady Gaga. Ciò fino all’improvviso cambiamento di idea.

Le dichiarazioni dell’attore

Ecco le dichiarazioni rilasciate al riguardo dallo stesso Bradley Cooper, pronto a recitare anche nel prossimo Bullitt di Steven Spielberg: “Per poter recitare in un film di Paul Thomas Anderson sarei disposto a fare qualunque cosa, anche solo aprire una porta. Mi sono detto che non avrei mai potuto lasciare senza aver provato a far parte di Licorice Pizza. Paul per me è un eroe. Credo di non essermi mai fidato così tanto di un regista in vita mia“.