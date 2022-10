Netflix, in arrivo la serie che tutti aspettavano: luci e ombre sulla Royal Family

Sempre meno giorni ci separano dalla quinta stagione di The Crown 5 su Netflix. I fan scalpitano per scoprire tutte le luci e ombre della Royal family più famosa di sempre.

In testa alle classifiche dopo la morte della Regina Elisabetta II, la serie tv The Crown si conferma tra le fiction più amate e acclamate. In uscita il 9 novembre, la quinta stagione (penultima stagione) è aspettata dai fan con trepidante attesa. Il racconto, che ha visto nelle 4 stagioni precedenti l’ascesa di Elisabetta II e del suo regno di acciaio, narra il divorzio dell’attuale Re inglese Carlo III e l’ultimo amore di Lady Diana con un racconto che si avvicina tantissimo al presente. La locandina della quinta stagione, caratterizzata da colori freddi e dai personaggi ben definiti, parla da sè. Carlo e Diana sono sfocati ai lati e trasmettono tutta la lontananza che, molto probabilmente, c’è stata da sempre nel loro rapporto d’amore. Elisabetta, fredda e imperturbabile, al centro, cattura lo spettatore con uno sguardo profondo, trasmettendo uno status di cupa inquietudine.

Ma come potrà reagire la Corte alla visione della serie che, più di tutte, pone l’attenzione su tutte le ombre della famiglia reale? L’erede al trono William aveva già mostrato il suo disappunto con l’uscita della quarta stagione e una nuova bufera sta per arrivare a Buckingham Palace. Tanti gli argomenti che potrebbero provocare preoccupazione per la dinastia britannica, tra nervi ancora scoperti e faccende scottanti. Fonti vicine a Buckingham Palace precisano che “è una serie non un documentario”, ma che tutte le ricostruzioni più tendenziose saranno prese seriamente in considerazione. La produzione della serie Netflix ha dichiarato che le riprese erano già concluse alla morte della Regina e di non aver modificato nessun episodio.

Gli anni più difficili di Elisabetta

Gli anni ’90 rappresentano una parentesi triste e buia per la dinastia britannica e per Elisabetta II. La trama narrativa della quinta stagione ci abitua, fin da subito, a sorrisi falsi e forzati che tentano di nascondere il grande disagio e malessere a Corte. Tutta la quinta stagione si avvicina ai giorni nostri. Siamo finalmente negli anni Novanta e la Monarchia è al centro di numerosi terremoti, tra scandali, gossip e tragedie. In particolare, la Regina compianta ha combattuto con tutte le sue forze per mantenere il regno lontano dal pettegolezzo, nonostante il 1992 fosse il suo annus horribilis. Un incendio scoppiato nell’amato castello di Windsor e i divorzi di ben tre dei suoi figli gli asset principali del suo malessere degli anni ’90.

Il cast

Nuovo cast per la quinta stagione, completamente rinnovato. Elisabetta II sarà interpretata dall’immensa Imelda Stauton. Il volto della bellissima Elizabeth Debicki l’abbiamo già visto ne Il Grande Gatsby o in Tenet. Ci affezioneremo a Elizabeth nei panni di Lady D. I panni di Carlo saranno interpretati dall’affascinante Dominic West. Lesley Manville sarà la nuova principessa Margaret.

L’appetito vien mangiando e non vediamo l’ora di scoprire di più sugli anni novanta a Buckingham Palace.